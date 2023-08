Roberto Mancini wird Nationaltrainer von Saudi-Arabien und reist nun nach Riad, wo er in Kürze vorgestellt wird. Wie der saudische Verband am Sonntag bestätigte, hat der italienische Europameister-Coach einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet. Dieser soll Mancini mindestens 90 Millionen Euro garantieren. Mancini wird mit seinen engsten Mitarbeitern nach Saudi-Arabien reisen, zu dem auch Italiens früherer Teammanager Gabriele Oriali gehört. „Ich habe in Europa Geschichte geschrieben“, sagte der 58-Jährige, „jetzt ist es an der Zeit, Geschichte in Saudi-Arabien zu schreiben.“ Er sei fest davon überzeugt, dass „die leidenschaftliche Fußballkultur“ in Saudi-Arabien und die „Qualität der saudischen Spieler“ entscheidende Erfolgsfaktoren seien, sagte Mancini und verwies auf die immense Transferoffensive von Klubs aus dem Königreich in diesem Sommer: „Die Anwesenheit von Spitzenspielern in der Saudi Pro League weist auf das Wachstumspotenzial der nationalen Fußballszene hin.“





Seit 2018 war Mancini für den italienischen Verband FIGC als Chefcoach tätig gewesen. Der EM-Triumph von Wembley 2021 war eng mit seinem Namen verknüpft, er galt aber auch als Verantwortlicher für die schwachen Auftritte und die verpasste WM-Endrunde ein Jahr später in Qatar. Der einstige Weltklassespieler könnte im September beim Länderspiel gegen Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann debütieren. (sid/dpa)