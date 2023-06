Drittligaklub TSV 1860 München setzt weiter auf Talent Milos Cocic. Wie die „Löwen“ am Dienstag mitteilten, spielt der 20 Jahre alte Mittelfeldakteur auch in der kommenden Spielzeit für die Münchner. „Milos hat in der abgelaufenen Saison gute Leistungen im Training gezeigt und sein Können auch in den Spielen immer wieder aufblitzen lassen. In der kommenden Spielzeit kann er die nächsten Schritte gehen und sich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung vollständig auf seine Arbeit auf dem Spielfeld konzentrieren“, sagte Sportdirektor Günther Gorenzel. (dpa)