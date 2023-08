Der maltesische Fußballklub Sirens FC hat in einem außergewöhnlichen Massentransfer insgesamt neun Spieler vom ghanaischen Premier-League-Verein Medeama SC verpflichtet. Weder der Sirens FC noch Medeama SC haben Einzelheiten zu den Transfers bekannt gegeben. Dem Sirens FC schlossen sich nun die Verteidiger Daniel Opoku und Moro Muktar, die Mittelfeldspieler Kwasi Donsu und Prosper Owusu Boakye, der Flügelstürmer Akadom Mohammed Hafiz sowie die Angreifer Charles Agyemang, Frank Boateng, Joshua Agyemang und Bismark Asare an. Die Spieler gewannen in der Saison 2022/2023 mit ihrem Klub ihren ersten Meistertitel der Ghana Premier League. Die Sirens haben in Malta noch nie einen Ligatitel gewonnen, sind 2019 erstmals in die Malta Premier League aufgestiegen.



Alle neun Spieler sind bereits zur Vorbereitung auf die neue Saison in Malta eingetroffen und haben am Mittwoch der Botschafterin des westafrikanischen Landes in Valletta, Barbara Akuokor Benisa, einen Besuch abgestattet, teilte der Verein am Mittwoch mit. (dpa)