Zweitligaklubhat zwei Tage vor dem Start in die neue Saison eine wichtige Personalentscheidung verkündet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mitvorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 30 Jahre alte Angreifer spielt seit 2021 für die „Störche“ und war in der abgelaufenen Serie mit 15 Treffern der drittbeste Torschütze der Liga.„Wir wissen, dass Steven mit seiner Leistung und seinen Toren in der vergangenen Saison Begehrlichkeiten geweckt hat. Darum haben wir früh das Gespräch gesucht und sind stets offen miteinander umgegangen“, sagte Kiels Sportgeschäftsführer Uwe Stöver.Skrzybski selbst ergänzte: „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich hier in Kiel pudelwohl fühle. Sportlich, aber auch privat. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer waren von Anfang an offen und zielführend.“ Die Norddeutschen starten am Sonntag (13.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Bundesliga und bei Sky) in die neue Spielzeit. Erste Aufgabe ist das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. (dpa)