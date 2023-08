Wird Harry Kane, der Kapitän und Mittelstürmer der englischen Nationalmannschaft, in der nächsten Saison für den FC Bayern München spielen? Das wird in diesem Sommer schon seit Wochen diskutiert – und seit diesem Donnerstag scheint der Wechsel ein entscheidendes Stück wahrscheinlicher. Als Erster meldete der vertrauenswürdige „The Athletic“-Reporter David Ornstein, dass die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur – dem Fußballklub, für den Kane in 320 Spielen in der Premier League 213 Tore geschossen hat – das neueste Angebot aus München angenommen haben sollen. Die Ablösesumme, so Ornstein: mehr als 100 Millionen Euro. So viel Geld hat der FC Bayern in seiner Geschichte noch nie für einen Spieler ausgegeben.





Es stand an diesem Donnerstag aber noch nicht fest, ob der Kane-Wechsel wirklich klappen würde. Sowohl Ornstein als auch andere britische Sportreporter – darunter Miguel Delaney, der oberste Fußballreporter bei „The Independent“ – schrieben, dass Kane sich nun noch final entscheiden müsse. An der Säbener Straße in München sind sich die Mitglieder des sogenannten Ausschusses Sport, in dem unter anderen Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen und Thomas Tuchel den Kader planen, dagegen schon seit Wochen sicher, dass der Stürmer sich für den FC Bayern entschieden hat. Dafür spricht: Die Einigung mit einem Spieler gilt in der Branche als Grundbedingung, dass man mit dem Verein dieses Spielers in Verhandlungen tritt.





Und nun? Wird man weiter warten müssen. Aber vermutlich nicht mehr so lange. Am Sonntag steht für Tottenham das erste Spiel der Premier-League-Saison an. Man darf davon ausgehen, dass sowohl die Klubs als auch der Spieler bis dahin eine Entscheidung haben wollen. (cfm.)