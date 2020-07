Herausragende Bestmarke : Torwart-Legende Buffon bricht Serie-A-Rekord

Aktualisiert am

Der „ewige“ Gianluigi Buffon von Juventus Turin hat die nächste Bestmarke als Fußballprofi geknackt. Der 42 Jahre alte italienische Torwart-Altmeister stand am Samstag beim 4:1 (2:1)-Sieg im Stadtderby gegen den FC Turin zum 648. Mal in der Serie A auf dem Platz und löst den bisherigen Rekordspieler des AC Mailand Paolo Maldini (52) ab.

Paolo Dybala (3.) und Juan Cuadrado (29.) brachten Juve mit 2:0 in Führung, doch kurz vor der Pause ließ Torino-Stürmer Andrea Belotti Buffon vom Punkt keine Chance und verkürzte (45./Handelfmeter). Das 25. Saisontor von Superstar Cristiano Ronaldo (61.) und ein Eigentor von Koffi Djidji (87.) sorgten dann für klare Verhältnisse. Mit dem vierten Sieg im vierten Ligaspiel nach der Corona-Zwangspause festigt Juve seine Spitzenposition in der Serie A.

1995 hatte Buffon als 17-Jähriger für die AC Parma in der Serie A debütiert, 2001 wechselte er als bis dato teuerster Torhüter der Fußballgeschichte für 54,1 Millionen Euro zu Rekordmeister Juventus, dem er auch nach dem Zwangsabstieg in die Serie B in der Saison 2006/07 die Treue hielt. 2018 verließ „Gigi“ Buffon die Alte Dame, nach einem einjährigen Intermezzo bei Paris St. Germain kehrte der 176-malige Rekord-Nationalspieler im vergangenen Sommer nach Turin zurück.

United und Leicester siegen

Für Teammanager Daniel Farke und Norwich City rückt derweil der Abstieg nach nur einer Saison in der englischen Premier League immer näher. Das Schlusslicht kassierte beim 0:1 (0:1) gegen Brighton & Hove Albion am 33. Spieltag seine fünfte Niederlage in Serie. Der Klassenverbleib ist derzeit sieben Punkte entfernt.

Der Belgier Leandro Trossard (25.) erzielte im ersten Abschnitt den Siegtreffer der Gäste, bei denen der frühere Ingolstädter Pascal Groß in der 72. Minute eingewechselt wurde. Bei Norwich kam der ehemalige Schalke-Stürmer Teemu Pukki, mit elf Saisontoren bester Torschütze der „Kanarienvögel“, erst in der 67. Minute ins Spiel. Farke sagte nach dem Spiel auf der Vereinswebseite: „Die Geschichte dieses Spiels ist ein bisschen wie die Geschichte unserer Saison.“

Mehr zum Thema 1/

Rekordmeister Manchester United durfte einen spektakulären 5:2 (3:1)-Erfolg gegen den abstiegsbedrohten AFC Bournemouth bejubeln. United-Youngster Mason Greenwood gelangen zwei Tore (29./54.), außerdem trafen Marcus Rashford (35.), Anthony Martial (45.) und Bruno Fernandes (59.) für die Red Devils.

Durch den Sieg rückt United auf Rang vier, einen Platz davor bleibt Leicester City nach einem 3:0 (0:0)-Sieg gegen Crystal Palace. Kelechi Iheanacho (49.) und Jamie Vardy (77./90.+4) brachten den Meister von 2016 auf die Siegerstraße.