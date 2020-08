Fußball : Jugendspieler der Stuttgarter Kickers stirbt bei Verkehrsunfall

Aktualisiert am

Ein Nachwuchsspieler der Stuttgarter Kickers ist bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das gab der Fußball-Oberligaklub am Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite bekannt. „Wir, vor allem die Mitspieler, Trainer und Betreuer – aber auch der gesamte Verein – können noch immer nicht glauben, dass der 16-Jährige nicht mehr unter uns weilt“, schreibt der Verein.

Wie ein Sprecher des Klubs gegenüber der F.A.Z. bestätigte wurde der Spieler bereits am Dienstagnachmittag an einem Übergang von einer Straßenbahn erfasst und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wo er dann später verstarb.

Nach Angaben der Polizei war der Bahnübergang lediglich mit einem Blinklicht ausgestattet. Der Jugendliche übersah dann offenbar beim Überqueren der Gleise die heranfahrende Bahn, die der Bahnfahrer trotz einer Notbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte.

Der Nachwuchsspieler galt als vielversprechendes Talent und war seit vergangenem Winter zudem Jugend-Nationalspieler Kroatiens. Er sei „vor allem auch ein menschliches Vorbild für unsere mehr als 200 Jugendspieler gewesen“, teilte der Klub mit.