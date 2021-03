Kuntz als neuer Bundestrainer : Warum denn in die Ferne schweifen?

Wie gut, dass Stefan Kuntz immer dann an seine Oma denkt, wenn er sie braucht, um sich auf rhetorischen Gemeinplätzen Zeit zu verschaffen. Der Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft, die an diesem Mittwochabend (21.00 Uhr) in die Gruppenphase der Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien startet, ist dieser Tage weit darüber hinaus ein gefragter Mann.

Da der FC Bayern München, Stand heute, seinen Erfolgstrainer Hansi Flick behalten und nicht als Nachfolger des nach der Europameisterschaft dieses Sommers scheidenden Bundestrainers Joachim Löw freigeben will, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stattdessen den ebenfalls interessierten Ralf Rangnick offenbar eher nicht verpflichten mag und dazu den in Liverpool derzeit unabkömmlichen Jürgen Klopp nicht nach Deutschland zurückholen kann, scheint plötzlich Kuntz zum Top-Kandidaten aufzusteigen.