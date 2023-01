Kuriose Szene beim Fußball : Schiedsrichterin zeigt Weiße Karte

Zugegeben, das Bild, das die portugiesische Schiedsrichterin Catarina Campos abgab, sah etwas skurril aus. Da reckte die Unparteiische während eines Frauen-Fußballspiels eine weiße Karte in die Höhe. Keine gelbe, keine rote, sondern wirklich eine weiße.

Es sah ein bisschen so aus, als hätte Senhora Campos sich die falsche Pappe gegriffen, einen Einkaufszettel vielleicht, den sie sich irrtümlicherweise in die Arbeitskleidung gesteckt hatte und nicht in ihre Freizeitklamotten, in denen sie nach dem Spiel in einen Supermarkt gehen wollte.

Belohnen statt Bestafen

Aber nein, die weiße Karte zückte die Schiedsrichterin beim Pokalderby zwischen den Lissabonner Frauenmannschaften von Sporting und Benfica nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht. Nicht zur Verwarnung oder um eine Spielerin vom Platz zu stellen, sondern um eine faire Geste von Mannschaftsärzten zu honorieren. Die Mediziner hatten nämlich umgehend und erfolgreich eine Spielerin versorgt, der kurz vor der Halbzeitpause auf der Ersatzbank übel geworden war.

Fans mögen am Samstag im Stadion ebenso gestaunt haben wie Millionen Fußballfreunde in aller Welt, die von einer weißen Karte bisher noch nichts gehört oder gesehen hatten. Doch weder ist die farblose Karte neu, noch wurde sie erstmals in der Fußballgeschichte gezeigt, wie schnell über die Nachrichtenticker vermeldet wurde.

Im portugiesischen Sport sind weiße Karten nämlich seit Jahren gang und gäbe: im Badminton, Hockey, Tennis, Rugby und vielen anderen Sportarten, darunter auch Fußball. Mit der Weißen Karte sollen nicht Unsportlichkeiten geahndet werden wie mit der gelben oder roten Karte, sondern „ethische Werte im Sport“ gefördert werden. Der Ansatz ist also ein pädagogischer: Belohnen statt Bestrafen.

Eingeführt wurde die Weiße Karte auf Betreiben des portugiesischen Instituts für Jugend und Sport und des Nationalen Plans zur Ethik im Sport in der Saison 2016/17 zunächst im Nachwuchsbereich, um junge Kicker im Fußball und Futsal zum Fair Play anzuhalten. Schon nach fünf Jahren wurden mehr als 2000 Weiße Karten verteilt.

Wer sich sportlich gut verhält, beispielsweise indem er eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters korrigiert, einem angeschlagenen Gegenspieler wieder auf die Beine hilft oder erlittene Niederlagen, ohne zu murren, akzeptiert, statt sich darüber aufzuregen oder zu beschweren, sieht für sein vorbildliches Verhalten „Weiß“.

Auch Trainer, Vereinsvertreter und Zuschauer können für respektvolles Miteinander mit dem sportlichen Gegner auf diese Weise belohnt werden. Wer als Sportler oder Verein viele weiße Karten sammelt und nach der Saison die Fair-Play-Wertung anführt, erhält eine besondere Ehrung. Übrigens: Benfica gewann das Spiel vor 15.032 Zuschauern 5:0.