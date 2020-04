Fußball-Satire „Die Fernsehliga“ : „Ich bin überrascht, wie viel davon wahr geworden ist“

Wie wird der Fußball der Zukunft aussehen? Der junge Autor Alfred Behrens hat ihn skizziert, in seinem Buch „Die Fernsehliga. Spielberichte vom Fußballgeschäft der Zukunft“. Die Profiligen sind darin Fernsehligen gewichen, deren Partien nach ausgeklügelten Drehbüchern von Regiestars wie Wim Wenders inszeniert werden. Die Klubs gehören Firmen, die Personal und Image ihrer Teams („sexy“, „rauh“) von Agenturen planen lassen und damit Produkteinführungen begleiten. Dank der Produktionsmittel einer englischen Brauerei will der HSV Power Play Hamburg endlich wieder aus der Zweiten Fernsehliga aufsteigen – letztes Jahr ist man als Dritter der Schlusstabelle mit insgesamt 58.319.609 eingeschalteten TV-Geräten um nur 9235 Einschaltungen an der Rückkehr in die Erstklassigkeit gescheitert. Doch der Start in die neue Saison hat die Planungen der Marketing-Abteilung bisher erfüllt. Am fünften Spieltag trifft der HSV als Tabellenführer auf den 1. FC Hitachi Kaiserslautern. Am Beispiel dieser brisanten Partie erklärt die neue Sendereihe „Hinter der Kamera“ den Zuschauern, wie der moderne Fußball funktioniert. Wir geben den entsprechenden Auszug aus „Die Fernsehliga“, leicht gekürzt und in Groß- und Kleinschreibung überführt, mit Genehmigung des Autors wieder.

Guten Abend, meine Damen und Herren. Unter dem Titel „Fußball – Hinter der Kamera“ beginnt das Vierte Deutsche Fernsehen heute eine neue Sendereihe, in der wir in lockerer Folge einen Blick hinter die Kulissen der Showproduktion werfen wollen. Das Vierte Deutsche Fernsehen war dabei, als der HSV Power Play Hamburg und der 1. FC Hitachi Kaiserslautern vor 14 Tagen im Volksparkstudio ihr großes Spiel abdrehten.