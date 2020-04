Früherer Schützling schwärmt : „Für Jürgen Klopp haben wir alles zerstört“

Auch mehr als zehn Jahre nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp beim FSV Mainz 05 ist der frühere deutsche und aktuelle russische Nationalspieler Roman Neustädter von den Fähigkeiten des aktuellen Welttrainers weiterhin fasziniert.

„Klopp sieht Qualitäten in Spielern, die andere nicht sehen. Und er weiß dann wie kein anderer, das absolute Maximum aus jedem herauszuholen. Wir sind bei ihm auf den Platz raus und haben für ihn alles zerstört. Dieses Gefühl hatte ich bei keinem anderen Trainer, so war auch kein anderer Trainer“, sagte der Defensivspieler im Interview mit Goal und Spox.

Der heute 32-Jährige spielte 207/08 als 19 Jahre alter Jungprofi eine Zweitligasaison lang unter Klopp und scheiterte dabei mit Mainz 05 am Wiederaufstieg in die Bundesliga. Erst ein Jahr später kehrte der Klub mit dem Stammspieler Neustädter nach Klopps Abgang nach Dortmund in die Erstklassigkeit zurück. Danach war Neustädter in Deutschland für Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 aktiv, ehe er zu Fenerbahce Istanbul und im August vergangenen Jahres zu Dynamo Moskau wechselte.

In England wurde derweil die Aussetzung des Ligabetriebs auf unbestimmte Zeit verlängert. Der englische Fußballverband FA hat bereits das Londoner Wembleystadion als neutralen Spielort für die Fortsetzung der Premier-League-Saison angeboten.

Ein weiteres Szenario sieht zentralisierte Geisterspiele im „WM-Stil“ in mehreren Londoner Stadien und weiteren Arenen in der näheren Umgebung vor. Die 20 Teams würden „kaserniert“ werden. Der FC Liverpool von Teammanager Klopp liegt derzeit 25 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City.