Explosion in der Hand : Fußball-Profi bei Silvester-Feuerwerk schwer verletzt

Omar Elabdellaoui erlitt an Silvester Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Bild: Picture-Alliance

Omar Elabdellaoui von Galatasaray Istanbul verletzt sich, als ihm offenbar ein Feuerwerkskörper in der Hand explodiert. Der Norweger, der einst in der Bundesliga spielte, „schwebt nicht in Lebensgefahr“.