Er ist kein Weltstar, aber ein Mann von Welt. Mit 56 Jahren spielt Kazuyoshi Miura noch immer in der zweiten portugiesischen Liga. Er ist der älteste Fußballprofi. Wie macht der Japaner das nur?

Willkommen in der Fußballprovinz, im nordportugiesischen Städtchen Oliveira de Azeméis. Der örtliche Sportverein heißt UD Oliveirense, ist im Basketball und im Rollhockey eine erstklassige Adresse. Dagegen sind die Kicker selbst in der zweiten Liga nur Mittelmaß und normalerweise nicht mehr als eine Randnotiz wert. Seit Februar kommt aber niemand mehr an Oliveirense vorbei, weil sich unter die Provinzkicker einer gemischt hat, der zwar kein Weltstar ist, aber ein Mann von Welt.

Kazuyoshi Miura hat außer in seiner japanischen Heimat auch in Brasilien, Italien, Kroatien und Australien gespielt. 1993 war er Asiens Fußballer des Jahres; 1996, als er beim FC Genua in der Serie A spielte, sogar Kandidat zur Wahl des „Weltfußballers des Jahres“. 2017 wurde „King Kazu“, wie er genannt wird, ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen, als ältester Fußballprofi der Welt.