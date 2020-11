Spektakuläre EM-Qualifikation : Selbst Schottlands Regierungschefin Sturgeon ist fassungslos

Nordmazedonien erstmals bei EM-Endrunde

Nordmazedonien hat sich erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Das Team von Trainer Igor Angelovski setzte sich am Donnerstagabend im Playoff-Finale in Tiflis gegen Gastgeber Georgien mit 1:0 (0:0) durch. Goran Pandev schoss in der 56. Minute vor leeren Rängen den einzigen Treffer. Der 37-Jährige, der seit 19 Jahren fast durchweg in Italien spielt, ist Mazedoniens Rekordspieler und bester Torschütze. Für den Stürmer vom CFC Genua war es das 36. Tor im 114. Länderspiel.

Nordmazedonien trifft bei der wegen der Coronavirus-Pandemie ins nächste Jahr verlegten Euro in der Gruppe C auf Österreich, die Niederlande und die Ukraine. Die erste Partie bestreitet der Weltranglisten-65. am 13. Juni in Bukarest gegen Österreich. Nordmazedonien ist seit 1994 nach der Abspaltung von Jugoslawien Mitglied der Fifa und der Uefa. Der ursprünglich als Mazedonien gegründete Balkanstaat änderte seinen Namen im Frühjahr 2019 und beendete damit einen Namensstreit mit Griechenland. (dpa)