Wo Rudi Völler ist, ist immer auch Vergangenheit. Wahrscheinlich ist das gar nicht anders möglich bei jemandem mit dieser Vita. In Völlers Fall kommt aber noch hinzu, dass es im deutschen Fußball gerade eine gewisse Sehnsucht nach dieser Form von Vergangenheit gibt – und Völler sie, er kann gar nicht anders, auch gern bedient.

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Am Montagmittag erzählte Völler also von früher, konkret von der Zeit „Ende der Siebziger“, als die Karriere des heute Zweiundsechzigjährigen beim Deutschen Fußball-Bund begann, in der von Berti Vogts trainierten Juniorenauswahl, die 1982 Europameisterschafts-Zweite wurde und aus der einige Spieler, wie Völler hervorhob, noch einen viel weiteren Weg gingen: bis zum WM-Titel 1990 in Italien.