Den Trainingsplatz betrat Ilkay Gündogan am Montag als Letzter, aber das hatte nichts zu bedeuten. Als Gündogan später auf dem Pressepodium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) saß, verströmte er die pure Vorfreude auf den Einsatz an diesem Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und bei RTL).

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Das hatte mehrere Gründe. Da wären, erstens, die vergangenen Wochen, in denen er mit Manchester City Titel um Titel einsammelte, zuletzt den in der Champions League, „Momente für die Ewigkeit“, sagte er dazu, seien das gewesen. Der zweite Grund ist nicht in der Königsklasse zu finden, sondern in der „Pampers-Liga“, dort, wo für den Fußballprofi Gündogan alles begann, im Alter von drei Jahren beim SV-Gelsenkirchen-Hessler. Gelsenkirchen, das ist für Gündogan Heimat, dort ist er geboren, dort mal wieder zu spielen, sei „ein tolles Gefühl“, zumal er lange nicht da gewesen sei. Und dann ist da noch etwas Drittes, die Gelegenheit, nach längerer Pause wieder das Nationaltrikot zu tragen.