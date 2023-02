Aktualisiert am

Domenico Tedescos Aufgabe in Belgien

Aufbruch in eine neue Epoche

Aufbruch in eine neue Epoche :

Aufbruch in eine neue Epoche : Domenico Tedescos Aufgabe in Belgien

Seine Traumposition wird Domenico Tedesco mit dem Karriereschritt nach Belgien noch nicht erreicht haben, der in Italien geborene Fußball-Trainer ist erfüllt von dem Wunsch, irgendwann einmal für einen Klub in der Serie A verantwortlich zu sein. Aber eine Berufsphase als Chefcoach der belgischen Nationalmannschaft, die eineinhalb Jahre vor einem in Deutschland stattfindenden Europameisterschaftsturnier beginnt, ist nicht die schlechteste Option für einen arbeitslosen Fußball-Lehrer.

Dem Vernehmen nach haben sich Belgiens Verband und der 37 Jahre alte Deutsche auf eine Zusammenarbeit bis nach der EM im kommenden Jahr geeinigt. Am Mittwochnachmittag soll nur noch die Freigabe von Tedescos vorigem Arbeitgeber RB Leipzig ausgestanden haben, der diesen Trainer im vergangenen Herbst entlassen hatte und weiterhin bezahlt.