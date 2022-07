„Innovation Game“ in Köln : Sieht so die Zukunft des Fußballs aus?

Der etwas missglückte Schlusspunkt des Fußballnachmittags passte ganz gut zu diesem Testspiel, das der AC Mailand am Samstagabend mit 2:1 gegen den 1. FC Köln gewann und in dem noch ein paar Dinge mehr ausprobiert wurden als in den anderen Vorbereitungsduellen, die in dieser Sommerpause auf der ganze Welt stattfinden.

Riesige, zu Ehren des Siegers in den Himmel geschossene Lamettafäden verfingen sich in den Drähten der „Spidercam“ über dem Rasen, worauf der zweifache Torschütze Olivier Giroud mit in Falten gelegter Stirn nach oben blickte, als frage er sich: „Ist das nicht alles vollkommen übertrieben hier?“