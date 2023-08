Längere Nachspielzeiten machen den Fußball spektakulärer, auch wenn Pep Guardiola polemisch wird. In der neuen Regelauslegung liegt eine Chance zur Modernisierung. Herrlich!

Bei der WM in Qatar fielen die langen Nachspielzeiten zum ersten Mal auf großer Bühne auf. Bild: dpa

Der Applaus der Fußballbasis ist fast jedem Kritiker sicher, wenn der Adressat seiner Worte in irgendwelchen Verbänden sitzt: bei der FIFA, der UEFA oder bei einer nationalen Organisation. Auch Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, wird also Unterstützer finden, nachdem er am Sonntag die Funktionäre der englischen Football Association (FA) nach einer Niederlage gegen den FC Arsenal im Finale des Community Shield als „Superhirne“ beschimpft hat.

Der Verband hat angeordnet, künftig die Zeit, die während Spielunterbrechungen verloren geht, konsequent nachspielen zu lassen, weshalb der FC Arsenal die Chance erhielt, in der 101. Minute das 1:1 zu schießen, um anschließend im Elfmeterschießen den ersten Titel der englischen Fußballsaison zu gewinnen.