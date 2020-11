Jogi Löw warnt : „Dann haben wir im nächsten Jahr ein großes Problem“

Aktualisiert am

Joachim Löw hat nach dem Ausfall von Joshua Kimmich vor weiteren Verletzungen der extrem beanspruchten Fußball-Profis gewarnt und ein Umdenken bei der Terminplanung angemahnt. „Wenn wir Trainer nicht die höchste Vorsicht walten lassen, haben die, die es nicht machen, im nächsten Jahr ein großes Problem. Die für den Terminplan verantwortlich sind, müssen Entscheidungen treffen, da der Terminkalender generell zu voll ist“, sagte der Bundestrainer vor dem Testländerspiel der Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Tschechien in Leipzig.

Die Belastungsproblematik sei nach den drei Länderspielen des deutschen Teams nicht beendet, sondern würde sogar „noch größer“. Gerade die Wintermonate würden alle vor eine große Herausforderung stellen. „Man merkt schon, es ist ein schmaler Grat, kalte Monate, schwierige Bedingungen außen, auch im Training und Spiele im Drei-Tage-Rhythmus“, mahnte der DFB-Chefcoach. „Da muss jeder Trainer klug handeln, wenn er im März, April frische, körperlich gesunde Spieler haben will“, sagte Löw.

Er verzichtet gegen Tschechien auf sieben Stammkräfte um Kapitän Manuel Neuer. Der Frankfurter Kevin Trapp steht beim Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und bei RTL) gegen Tschechien im Tor. Auch die Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und Robin Koch von Leeds United sowie der Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt werden in der Startformation stehen. Möglicherweise wird auch der ehemalige Freiburger Luca Waldschmidt im Sturm beginnen. Unschlüssig ist Löw noch, ob Ilkay Gündogan von Beginn an auflaufen wird.

Auch Gegner Tschechien tritt ersatzgeschwächt an. David Pavelka, der Mittelfeldspieler von Sparta Prag, musste zuletzt wegen einer Corona-Infektion absagen. Bereits vor ihm hatte es Ersatztorwart Filip Nguyen erwischt, der ebenso nicht mehr zum Treffpunkt angereist war wie Torwartkollege Ondrej Kolar, Verteidiger Ondrej Celustka und Mittelfeldmann Petr Sevcik, die allesamt verletzt ausfallen. Der Leverkusener Patrik Schick fehlt zudem wegen eines Muskelfaserrisses.