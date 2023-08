Trainer Jürgen Klopp konnte mit dem FC Liverpool zum ersten Mal diese Saison in der englischen Premier League nach dem Schlusspfiff jubeln. Knapp eine Woche nach dem 1:1 zum Auftakt beim FC Chelsea gewannen die „Reds“ ihr Heimspiel gegen den AFC Bournemouth 3:1 (2:1). Mit der Ausbeute von vier Punkten aus den ersten zwei Spielen ist Liverpool besser gestartet als in der Vorsaison (zwei Punkte). Klopp fand den Auftritt seiner Mannschaft „top“, das Niveau sei „richtig gut“ gewesen.

Dabei musste Klopps Team im Stadion Anfield am Samstagnachmittag durch den Gegentreffer von Antoine Semenyo (3. Minute) einen frühen Rückstand verkraften. Eine artistische Aktion von Angreifer Luis Díaz, der in der 28. Minute den Ball nach Zuspiel von Diogo Jota kurz anhob und dann per Seitfallzieher ins Tor schoss, brachte Liverpool aber zurück ins Spiel. Ein im Nachschuss verwandelter Foulelfmeter von Offensivstar Mohamed Salah (36.) sorgte für das 2:1. Zuvor war Neuzugang Dominik Szoboszlai, der vor der Saison für 70 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt war, im Strafraum gefoult worden.

Endos Debüt

Nach knapp einer Stunde mussten die Gastgeber mit einem Mann weniger auskommen, weil Alexis Mac Allister wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah. Für Klopp war die Entscheidung zu hart, gegen eine Sperre werde man womöglich Einspruch einlegen, kündigte er an. In Unterzahl gelang dem auffälligen Diogo Jota (62.) aber das Tor zum 3:1.

Die Verletzung von Verteidiger Trent Alexander-Arnold sei vermutlich nicht so schlimm, verriet Klopp. Für den in der zweiten Halbzeit in Unterzahl eingewechselten Debütanten Wataru Endo, der vom VfB Stuttgart gekommen war, hatte Klopp trotz Anpassungsschwierigkeiten lobende Worte übrig: „Ich denke nicht, dass er viel geschlafen hat in den letzten zwei Nächten. Und so ist er jetzt reingekommen, hat alles reingeworfen auf dem Platz – und das ist es.“

Mühsamer Start für Neapel

Auch Tottenham Hotspur sammelte am Samstag gegen Manchester United erstmals in dieser Saison drei Punkte ein. Nach dem 2:2 zum Auftakt beim FC Brentford gewannen die Spurs ihr Heimspiel dank des Treffers von Pape Sarr (49.) und eines Eigentors von Lisandro Martinez (83.) mit 2:0 (0:0). Die Gäste aus Manchester hatten es in der ersten Halbzeit noch verpasst, selbst in Führung zu gehen. Nach der Pause gelang dem Rekordmeister in der Offensive dann nur noch wenig.

Der italienische Fußballmeister SSC Neapel hingegen hat einen mühsamen Start in die Serie-A-Saison hingelegt. Bei Aufsteiger Frosinone Calcio erkämpfte sich die Mannschaft vom Vesuv nach Rückstand ein 3:1 (2:1). Es wurde deutlich, dass Napoli nach dem Abschied von Meister-Trainer Luciano Spalletti, er wurde neuer Trainer der italienischen Nationalmannschaft, nicht unbedingt mit der Mannschaft der vergangenen Saison zu vergleichen ist.

Abdou Harroui (7., Foulelfmeter) schoss den Außenseiter früh in Führung. Matteo Politano (24.) gelang der Ausgleich. Der ehemalige Wolfsburger und Torgarant Victor Osimhen (42./79.) traf dann aber doch noch entscheidend für Neapel. Dem neuen französische Trainer Rudi Garcia gelang es nicht, sein Team auf Sieg bei Frosinone einzustellen. Die Abwehr wirkte ohne den zu Bayern München abgewanderten südkoreanischen Innenverteidiger Min-Jae Kim keineswegs sattelfest.

Mehr zum Thema 1/

Zweites Spiel für Real Madrid, zum ersten Mal zwei Tore in einem Spiel für Jude Bellingham: Der englische Nationalspieler arbeitet beim spanischen Rekordmeister weiterhin eifrig seine Millionen-Ablöse ab. Am zweiten Spieltag in Spanien führte Bellingham die Königlichen zum schwer erarbeiteten 3:1 (1:1) bei UD Almeria und traf dabei zweimal (19./60.) – schon beim Auftaktsieg gegen Athletic Bilbao (2:0) war der 100-Millionen-Zugang von Borussia Dortmund erfolgreich gewesen. Real steht mit sechs Punkten vorerst an der Spitze von La Liga, im weiteren Verlauf des Spieltags können noch einige Teams gleichziehen.