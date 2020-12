Bengtson schreibt Geschichte : Der erste Fußballprofi mit Maske

Jerry Bengtson zog die Blicke auf sich. So etwas hatte es in der Champions League noch nicht gegeben. Der honduranische Nationalspieler, Kapitän von Olimpia Deportivo, spielte doch tatsächlich mit einer schwarzen Gesichtsmaske. Freiwillig. Über die komplette Spielzeit.

„Es ist komisch, weil er der einzige Spieler im Kader und in der Meisterschaft ist, der mit einer Maske spielt“, sagte Olimpia-Trainer Pedro Proglio nach dem Einzug seiner Mannschaft in das Halbfinale der Concaf-Königsklasse. Ein Problem hat der Coach mit dem im Profisport noch immer höchst seltenen Gebaren seines Stürmers nicht, im Gegenteil. „Es stört ihn nicht und er schießt auch Tore“, so Proglio und verwies damit auf die Spiele in der nationalen Liga, in der Bengtson seit Wochen mit seiner Mund-Nasen-Bedeckung für Furore sorgt.

Einsatz sehr selten

Laut amerikanischem Nachrichtensender CBS ist Bengtson, der in der Konföderation für Nord- und Mittelamerika sowie Karibik Concaf als gefürchteter Torjäger gilt, der erste Sportler, der während eines professionellen Fußballspiels eine Gesichtsmaske trägt. Er tue dies, um sich und seine Familie vor dem Coronavirus zu schützen, berichten lokale Medien.

Der Einsatz von Masken im Profisport ist sehr selten – und sorgte zuletzt auch für Ärger. So schlug im Handball die Verpflichtung des spanischen Profiteams von Ademar Leon zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) durch die Politik hohe Wellen.

Mehr zum Thema 1/

„Es ist Wahnsinn. Manchen Spielern blieb dann irgendwann auch die Luft weg, denen wurde schlecht, die waren kurz vorm Kollabieren“, berichtete der frühere Bundesligaprofi Erwin Feuchtmann im Oktober bei Sport1, drohte mit seinem Team mit Boykott – und wurde von der Maskenpflicht wieder befreit.

Bengtson trägt den Mund-Nasen-Schutz aus freien Stücken. Und hat damit Erfolg. Im Halbfinale am Samstag in Orlando gegen die Mexikaner von UANL Tigres will er wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. Mit Maske.