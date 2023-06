Aktualisiert am

Jürgen Klinsmann bleibt trotz seines Fehlstarts als Fußball-Nationaltrainer Südkoreas zuversichtlich. „Es gibt eine Menge Positives aus allen Spielen. Es ist eine Mannschaft, die einen enormen Lernwillen hat“, sagte der frühere Bundestrainer am Donnerstag in Seoul: „Sie hören gut zu. Sie sind bereit für Ratschläge. Als Trainer ist es eine wahre Freude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten.“

Nach vier Spielen wartet Klinsmann, der Ende Februar die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento angetreten war, weiter auf seinen ersten Sieg mit der südkoreanischen Auswahl. Zuletzt war seine Mannschaft am Dienstag nicht über ein 1:1 gegen El Salvador hinausgekommen. Die Führung für die Gastgeber erzielte Ui-Jo Hwang in der 49. Minute. Für die Mittelamerikaner traf Alex Roldan (87.) zum Ausgleich. Auch in den Heimspielen gegen Kolumbien (2:2), Uruguay (1:2) und Peru (0:1) war Südkorea zuvor sieglos geblieben.

Klinsmann betonte am Donnerstag, er und sein Team, zu dem auch der ehemalige Bundestorwarttrainer Andreas Köpke gehört, glaubten „fest daran, dass wir alle vier Spiele hätten gewinnen müssen. Wir waren eindeutig die bessere Mannschaft. Wir haben beeindruckenden Fußball gespielt“. Jedoch müssten seine Spieler noch „entschlossener und aggressiver“ auftreten, sagte der 58-Jährige.

Zudem hätten viele Ausfälle die Mannschaft geschwächt. Unter anderem fehlte Klinsmann der von Bayern München umworbene Abwehrchef Min-Jae Kim (SSC Neapel), der derzeit seinen Militärdienst absolviert. Gegen El Salvador konnte Klinsmann immerhin seinen etatmäßigen Kapitän Heung-Min Son in der zweiten Halbzeit bringen. Der Stürmer von Tottenham Hotspur war nach einem Eingriff in der Leistengegend beim Spiel gegen Peru noch geschont worden.

Mehr zum Thema 1/

Das Nationalteam von Südkorea ist seit 1986 regelmäßiger Teilnehmer bei Fußball-Weltmeisterschaften. Außer bei der Heim-WM 2002, als sich die Südkoreaner überraschend bis ins Halbfinale vorspielten, können sie allerdings keine großen Erfolge vorweisen. 2010 in Südafrika und zuletzt in Qatar schieden sie im Achtelfinale aus, bei allen anderen WM-Gastspielen kam das Aus jeweils nach der Vorrunde. Ihr allererstes WM-Spiel bestritt die Auswahl Südkoreas bei der WM 1954 und kassierte beim 0:9 gegen Ungarn ihre bis heute höchste Niederlage. Das 2:0 im dritten Vorrundenspiel 2018 gegen Deutschland war Südkoreas bislang höchster WM-Sieg – danach schieden damals beide Teams aus.

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann hatte bei seiner Amtsübernahme als kurzfristiges Ziel den Gewinn der Asien-Meisterschaft im Januar 2024 in Qatar ausgegeben. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der WM 2026.