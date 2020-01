Fußball in Italien : Überragender Ronaldo stiehlt Ibrahimovic die Show

Auch mit Neuzugang Zlatan Ibrahimovic kommt der AC Mailand in der italienischen Serie A nicht in Tritt. Gegen das abstiegsbedrohte Sampdoria Genua kam der 18-malige Meister am Montag nicht über ein 0:0 hinaus. Der 38 Jahre alte Ibrahimovic, der am Freitag in Mailand vorgestellt worden war und einen Vertrag zunächst bis zum Saisonende unterschrieben hatte, wurde in der 55. Minute eingewechselt.

Der Schwede fügte sich sofort als zentraler Stürmer in das Angriffsspiel der Gastgeber ein – der Traum-Einstand mit einem Tor gelang ihm aber nicht. Mailand rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab. 58.000 Zuschauer bejubelten Ibrahimovic bei jedem Ballkontakt. Er hatte von 2010 bis 2012 für Milan gespielt, bevor er zu Paris St. Germain und Manchester United weiterzog. Nun kehrte er nach knapp zwei Jahren bei Los Angeles Galaxy nach Mailand zurück. „Ich jage nach Adrenalin, denn in meinem Alter spielt man nicht mehr fürs Geld“, hatte er vor dem Anpfiff gesagt.

Meister Juventus Turin übernahm durch ein 4:0 (0:0) gegen Cagliari Calcio vor dem Spiel von Rivale Inter Mailand am Abend beim SSC Neapel vorübergehend die Tabellenführung. Superstar Cristiano Ronaldo mit drei Toren (49., 67./Foulelfmeter und 82.) sowie Gonzalo Higuaín (81.) trafen für Turin. Nationalspieler Emre Can wurde in der 83. Minute eingewechselt.

Die Statue von Ibrahimovic vor dem Stadion des Malmö FF ist derweil schon wieder stark beschädigt worden. Unbekannte sägten in der Nacht zum Sonntag die Bronzestatue oberhalb der Füße ab. Bilder zeigen, wie die drei Meter hohe Figur auf einem zusammengebrochenen Zaun liegt, der im Zuge der vorherigen Beschädigungen angebracht worden war. Außerdem wurde der Kopf der Statue in einem schwarzen T-Shirt eingewickelt und die Worte „Entfernt sie“ auf den Boden gesprüht.

Hintergrund des Ärgers: Ibrahimovic stammt aus Malmös Problemviertel Rosengård und hatte seine ersten Jahre als Profifußballer bei Malmö FF verbracht. Ende November hatte er verkündet, Anteilseigner beim Stockholmer Erstligaklub Hammarby IF zu werden. In Malmö hatte das für reichlich Ärger gesorgt. Die erst im Oktober eingeweihte Ibrahimovic-Statue wurde daraufhin mehrmals beschädigt und beschmiert.