Moshe Zimmermann im Interview : „Das Wort ,Araber‘ ist ein Schimpfwort“

„Für diese Leute steht das Symbol nicht für alle Israelis, sondern nur für die Juden in Israel“: Beitar-Fans im Dezember 2020 Bild: Getty

Moshe Zimmermann wurde 1943 in Jerusalem geboren, seine Eltern waren vor den Nationalsozialisten aus Hamburg geflohen. Als Historiker beschäftigt er sich mit der jüngeren deutschen Geschichte und wurde vom damaligen Außenminister Joschka Fischer in die Kommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Auswärtigen Amts im Nationalsozialismus und den Umgang damit nach 1945 berufen.

Beim Videotelefonat mit Zimmermann fällt in der Bücherwand hinter ihm vor allem das kleine HSV-Fähnchen ins Auge. „Mein Vater war HSV-Fan. Als ich 1972 für meine Doktorarbeit nach Hamburg kam, habe ich diese Tradition fortgesetzt und bin bis heute HSV-Fan und befinde mich seit vier Jahren, und auch in den kommenden Jahren, leider Gottes, in der schwierigen Situation, dass ich mich für einen Zweitligisten begeistere.“