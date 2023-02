Aktualisiert am

Tragischer Vorfall in Belgien : Torwart pariert Elfmeter und stirbt

Ein Amateurtorwart in Belgien ist auf dem Fußballplatz gestorben. (Symbolbild) Bild: picture alliance / Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Ein 25 Jahre alter Torwart ist bei einem Fußballspiel in einer belgischen Amateurliga zusammengebrochen und gestorben. Der Spieler des Vereins KVC Sint-Eloois-Winkel Sport habe am Samstag erst einen Elfmeter gehalten und sei unmittelbar danach auf dem Spielfeld kollabiert, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender VRT.

Das Spiel sei sofort unterbrochen worden. Versuche von Rettungssanitätern, den Mann wiederzubeleben, seien gescheitert, hieß es. Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und starb. Details zur Todesursache waren zunächst nicht bekannt.

„Ist unbegreiflich“

„Wir sind alle sehr niedergeschlagen“, teile das Team des gestorbenen Torwarts dem Online-Portal „ostbelgiendirekt.be“ mit. „Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich.“

Der Fußballverein sprach auf seiner Webseite der Familie und den Freunden des Mannes sein tiefes Mitgefühl aus. „Fußball ist Nebensache“, hieß es in der Mitteilung.

Am Montagabend versammelten sich laut VRT rund 1000 Menschen in Sint-Eloois-Winkel für einen Trauermarsch, um dem Mann zu gedenken. Am Fußballplatz legten die Menschen Blumen ins Tor.