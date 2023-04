Noch weigern sich viele Funktionäre, den Abschwung des bis zur Corona-Pandemie scheinbar grenzenlos wachsenden Fußballgeschäfts wahrzuhaben, viele Stadien sind schließlich wieder voll und die Bundesliga ist hoch spannend. Vereine wie der SC Freiburg oder Union Berlin wachsen zwar enorm schnell, dennoch bekommen viele Klubs zu spüren, dass ihr Geschäft immer schwieriger wird.

So hat bei Fortuna Düsseldorf eine grundlegende Analyse der eigenen Situation zu einer radikalen Idee geführt. Unter dem Slogan „Fortuna für alle“ präsentierte der Klub am Mittwoch eine Zukunftsvision, in deren Mittelpunkt die Idee steht, dass die Zuschauer künftig keinen Eintritt mehr für ihren Stadionbesuch bezahlen sollen. Zunächst erhalten die Leute in der kommenden Saison zu drei Partien freien Eintritt, übrigens auch die Anhänger des jeweiligen Gastvereins. „Unser großes Ziel ist aber, 17 Freispiele pro Saison anzubieten“, sagte Alexander Jobst, der Vorstandsvorsitzende des Zweitligaklubs.

Allerdings ist der freie Zugang zum Stadion lediglich ein Aspekt des „Zukunftsweges“, von dem Jobst sprach. „Wir wollen langfristig erstklassigen Fußball für die Fortuna in unserer Stadt möglich machen. Wir wollen zeigen, für was die Fortuna steht.“ Ein „Weiter so“ sei nicht mehr möglich für diesen Klub in der gegenwärtigen Wettbewerbsumgebung. Es war nicht zu überhören, dass die revolutionäre Idee nicht aus einer Position der Stärke heraus entstanden ist, der neue Ansatz solle es vielmehr möglich machen, „die Herausforderungen eines wirtschaftlich rückläufigen Fußballmarktes zu meistern“, sagte Björn Borgerding, der Aufsichtsratschef der Düsseldorfer. Daher habe er den Vorstand schon vor längerer Zeit explizit dazu aufgefordert, mutige Ideen zu entwickeln, für die sich nun in einem ersten Schritt vier neue Großsponsoren begeistern ließen.

45 Millionen Euro für die Fortuna

Diese Unternehmen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 45 Millionen Euro in die Fortuna stecken. Von diesem Geld soll der finanzielle Verlust kompensiert werden, der durch den freien Zugang des Publikums zu den Heimspielen entsteht. Derzeit nimmt der Klub einen höheren einstelligen Millionenbetrag mit dem Ticketing pro Saison ein. Aber das Konzept geht weit über die Idee von Gratiskarten hinaus. Vielmehr soll die Fortuna wachsen, an Profil gewinnen und auch sportlich Fortschritte machen.

Neben einem Anteil für den Profikader fließen 20 Prozent der über diesen Weg generierten Einnahmen in den Nachwuchs sowie den Frauenfußball, die gleiche Summe ist für den Ausbau der digitalen Infrastruktur des Stadions vorgesehen, wo im kommenden Jahr auch Spiele der Europameisterschaft stattfinden. Dazu sind zehn Prozent für Nachhaltigkeitsprojekte und den Breitensport in der Stadt gedacht. „Es ist ein innovatives Konzept, es ist eine Idee, die die Fortuna noch viel weiter in der Stadt verankern wird“, sagte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller, „wir schaffen eine Verzahnung von Profi- und Breitensport.“

Etwas unklar ist unterdessen, wie der langjährige Hauptsponsor Henkel auf die neuen Unternehmen an der Seite der Fortuna reagieren wird. Denn von den imagebildenden Effekten der Gratisspiele werden die neuen Sponsoren stärker profitieren. Aber am Ende hätten alle Beteiligten einen Gewinn, wenn der Plan mittelfristig aufgeht. In jedem Fall rechnet der Klub mit einer verbesserten Auslastung des Stadions, 54.600 Menschen passen derzeit in die Arena am Flughafen der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, in der laufenden Saison liegt der Zuschauerschnitt allerdings nur bei 29.379.

Bei vielen Gratisspielen wäre damit zu rechnen, dass die Fortuna und die Stadt als Betreiberin der Arena ihre Umsätze durch den Verkauf zusätzlicher Fanartikel, Speisen und Getränke steigern können, wenn mehr Menschen kommen und bestenfalls eine neue Begeisterung durch den freien Eintritt entsteht. Mit einem grundsätzlichen Wachstum soll nach und nach auch die Anzahl der Gratisspiele steigen, erläuterte Jobst.

Wie reagiert die Konkurrenz?

Konkret ist vorgesehen, dass sich Interessenten an den Tickets über eine noch zu schaffende digitale Plattform für die Umsonstpartien bewerben können. Dauerkarteninhaber können ihre Tickets unterdessen behalten, in der kommenden Saison allerdings zu einem um drei Spiele günstigeren Preis, während die Logen- und Businessplätze vermarktet werden wie bisher. Interessant ist dieses erstaunliche Vorhaben allerdings auch deshalb, weil es ein Gegenmodell zu dem üblichen Reflex darstellt, der sonst auf Finanzengpässe in den Fußballklubs folgt. Anderswo wird jedes Jahr überlegt, in welchem Ticketsegment sich vielleicht noch ein wenig mehr Geld aus dem Publikum hinauspressen lassen könnte.

Nach dem Signal aus Düsseldorf wird das nicht mehr so einfach möglich sein. Er habe viele Reaktionen aus der Liga erhalten, sagte Jobst, ohne jedoch zu erzählen, was genau ihm die Kolleginnen und Kollegen mitzuteilen hatten. Aber mancher Konkurrent wird fortan grübeln, ob hier womöglich eine Innovation für die Zukunft entsteht in einer Branche, in der immer lauter geklagt wird, dass die jüngeren Anhänger sich lieber in sozialen Netzwerken oder auf Netflix herumtreiben als in den Kurven der Stadien.