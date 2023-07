Der Krieg in der Ukraine ist ziemlich präsent während dieser U-21-EM, und das liegt nicht nur am erstaunlichen Erfolg der Junioren aus der von Russland überfallenen Nation. So befinden sich in der georgischen Hafenstadt Batumi, wo das deutsche Team während der Gruppenphase residierte, viele Flüchtlinge. Russen, die sich nicht dazu zwingen lassen wollen zu kämpfen. Gemeinsam mit Ukrainern, die sich vor der russischen Gewalt in Sicherheit bringen und die jetzt erstaunliche Erfolge verbuchen können.

Die Ukraine hat nach einem 3:1-Sieg gegen den großen Turnierfavoriten Frankreich das Halbfinale erreicht – ein Erfolg, den Trainer Ruslan Rotan umgehend den ukrainischen Soldaten widmete. „Dieser Sieg ist für sie“, sagte er, nachdem seine Mannschaft durch den Sprung unter die besten Vier der EM auch noch die Qualifikation für das Olympische Fußballturnier im kommenden Jahr geschafft hatte. „Das ist wirklich ein Coup für unser Land“, sagte Rotan, „besonders in Kriegszeiten, ein echter Höhepunkt für unser Volk“.

Im Halbfinale trifft die Ukraine nun auf Spanien (Mittwoch 21 Uhr, live in Sat 1), wo abermals zwei magische Faktoren zusammenspielen sollen, die den ukrainischen Erfolg möglich machten: Die Kräfte des Zusammenhalts und die Fähigkeiten des Superstars. Mychajlo Mudryk wechselte im Januar für mutmaßlich bis zu 100 Millionen Euro von Schachtjor Donezk zum FC Chelsea, wo er jedoch erst noch ankommen muss. In der A-Nationalmannschaft und nun in der U21 gelingen Mudryk hingegen immer wieder spektakuläre Dinge. Sein 40-Meter-Pass auf Georgiy Sudakov, der das 2:1 gegen Frankreich möglich machte, war ein kleines Kunstwerk, anschließend sagte er in Anspielung auf seine Probleme in London: „Wenn du Mitspieler hast, die auch deine Freunde sind, kannst du anders spielen. Wenn der Trainer dir sein vollstes Vertrauen schenkt, kannst du viel mehr leisten.“

Mehr zum Thema 1/

Mit Sudakov, der sich in den ersten Kriegswochen noch in einem Bunker vor den Luftangriffen schützen musste, hat Mudryk bereits in Donezk bestens harmoniert. Nun bereite er im Viertelfinale zwei Treffer seines Kumpels vor, und Trainer Rotan sagte: Der Erfolg gegen Frankreich war „der erste Skalp, aber jetzt treffen wir auf die zweitbeste Mannschaft des Turniers“, auf Spanien. Dennoch ist der Turniersieg von nun an das offizielle Ziel der Mannschaft.