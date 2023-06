Aktualisiert am

Am Tag nach dem die U 21 ihre Chancen auf die K.o.-Runde verspielt haben könnte, spricht DFB-Direktor Rudi Völler über die Probleme des deutschen Fußballs. Und schaut doch zuversichtlich in die Zukunft.

Ob er sich den Job so vorgestellt hat? Nun muss Rudi Völler auch den Misserfolg der U-21-Nationalelf erklären. Bild: picture alliance / GES/Markus Gilliar

Ganz sicher hat sich Rudi Völler seine Aufgabe als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) etwas anders vorgestellt, als er sich nach der Weltmeisterschaft in Qatar zu diesem Job überreden ließ. Der Plan sah vor, den Ärger des missglückten Turniers schnell zu überwinden und eine Begeisterung für die Europameisterschaft im kommenden Jahr zu entfachen, die bekanntlich in Deutschland stattfindet.

In der Realität wird Völler nun jedoch mit einer Serie unterschiedlicher und ziemlich komplexer Probleme konfrontiert: Bei der A-Nationalmannschaft läuft wenig, nicht nur auf dem Boulevard wird eine Trainerdebatte geführt. Und nun tut sich auch noch die in den vergangenen Jahren so erfolgreiche U 21 als neues Krisengebiet auf.