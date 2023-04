Wer gewinnt den DFB-Pokal? Der Pokal hat auch in dieser Saison seine eigenen Gesetze. Welcher Amateurklub setzt sich gegen die Teams aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga durch? In den K.o.-Spielen herrscht Hochspannung. Der Titelverteidiger ist RB Leipzig. Das Finale findet am 3. Juni 2023 in Berlin im Olympiastadion statt. Verfolgen Sie alle Spiele im Liveticker. Hier finden Sie auch alle Infos zu Spielplan, Terminen, Auslosung und Teams.