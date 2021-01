Früherer Fußballstar : Der gewagte Restart des Wayne Rooney

Aktualisiert am

Beim englischen Zweitligaklub Derby County will der frühere Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney beweisen, dass er ein guter Trainer sein kann. Doch das Vorhaben ist nicht ohne Risiken.

Am Ende war es nur folgerichtig, Wayne Rooney zum neuen Cheftrainer des englischen Zweitligavereins Derby County zu befördern. Dass er nach seiner Spielerkarriere in den Trainerjob einsteigen wollte, hatte Rooney von vornherein klargemacht, als er vor einem Jahr vom amerikanischen Klub D.C. United zurück nach England wechselte – schon damals in der ungewöhnlichen Rolle als Spielertrainer.

Nach dem Rauswurf des früheren holländischen Nationalspielers Phillip Cocu im vergangenen November, unter dessen Leitung Derby einen desaströsen Saisonstart hingelegt hatte und auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, übernahm Rooney dann zunächst als Interimstrainer. Mitte Januar hat er seine Spielerkarriere beendet – und ist nun offiziell zum neuen Boss ernannt worden.