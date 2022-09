Frauen-Bundesliga startet : Wenn nicht jetzt, wann dann?

Noch nie war das Interesse so hoch am Fußball der Frauen. Doch die Diskrepanz zwischen den Teams ist teilweise extrem. Aber Professionalisierung geht nicht auf Knopfdruck.

Am Ende des öffentlichen Trainings stand die Bundestrai­nerin an der Seitenlinie. Sie freute sich sichtlich über die Kulisse von rund 2000 Zuschauern in Frankfurt, die ihren Spielerinnen zu­schauten. Vor der Europameisterschaft, die für viele zu einem Erweckungserlebnis in Sachen Frauenfußball wurde, ka­men zu manchem Länderspiel hierzulande nur wenig mehr Besucher.

Seit den begeisternden sommerlichen Auftritten des erst im EM-Finale – vor 18 Millionen deutschen TV-Zuschauern – geschlagenen Teams ist viel von „Hype“ die Rede, von „Schwung mitnehmen“ und „nachhaltige Entwicklung starten“. Martina Voss-Tecklenburg will die „Gunst der Stunde nutzen“ und „die Leute in die Stadien kriegen“. Zum Beispiel in das kleine, aber schmucke Stadion am Brentanobad, an dessen Seitenlinie sie bei der öffent­lichen Trainingseinheit stand.