USA-Trip der Fußballfrauen : Erkenntnisse einer Fernreise

Zwischen den beiden Langstreckenflügen hatten sie zu kämpfen – mit einem kaputten Bus, einem Feueralarm im Hotel, einem verspäteten Inlandsflug und einer von einer Hurrikan-Warnung betroffenen Trainingseinheit. Aber weil die Fernreise auch zweimal 90 Minuten temporeichen, mitunter hochklassigen Fußball beinhaltete, stellte Martina Voss-Tecklenburg den USA-Trip mit Nachdruck in einen größeren Zusammenhang. „Wir haben bei dieser für uns sehr wichtigen Reise Erfahrungen gemacht, die für die Zukunft der Mannschaft sehr wichtig waren“, sagte die Bundestrainerin.

Auf den 2:1-Erfolg am Donnerstagabend in Florida war am Sonntagabend in New Jersey eine 1:2-Niederlage gefolgt. Weil Voss-Tecklenburg wusste, dass die Partien gegen die amerikanischen Weltmeisterinnen ihre Spielerinnen im Allgemeinen sehr fordern würden, hat sie im Besonderen eine Fördermaßnahme daraus gemacht. Und zwar für Akteurinnen, die auf Vereinsebene jene Spielgeschwindigkeit und -intensität nicht gewohnt sind.

Das gilt freilich nicht für die Spielerinnen von den Champions-League-Dauerteilnehmern VfL Wolfsburg und Bayern München, die das Gros des Kaders stellen. So verwunderte es nicht, dass junge Vertreterinnen der Frankfurter Eintracht in beiden Partien viel Einsatzzeit erhielten. Die SGE gilt hierzulande als kommender großer Herausforderer der großen zwei, ist im Sommer aber in der Qualifikation für die Europapokal-Gruppenphase früh gescheitert.

Voss-Tecklenburg sprach von einer gewissen „Fehler-Toleranz“, die sie den jungen Hessinnen zugestehen wollte. Und die auch benötigt worden ist. Zwar hatten Sjoeke Nüsken (21 Jahre) in der Innenverteidigung sowie Sophia Kleinherne (22) und Nicole Anyomi (22) als Außenverteidigerinnen allesamt auch gute Szenen, doch in Summe bleibt haften, wie oft sie unter Druck die Orientierung verloren oder von den physisch starken Amerikanerinnen schier überrannt wurden.

„Vieles nicht gestimmt“

Kleinherne bezeichnete das zweite Aufeinandertreffen mit den USA vor der Kulisse von 26. 000 Zuschauern in Harrison als „ein Spiel, aus dem wir verdammt viel mitnehmen können“. Grundsätzlich vor allem den Befund, dass ein signifikantes Nachlassen auf diesem Niveau bestraft wird.

Denn so sehr überzeugend die erste Halbzeit geriet – vor allem die erste halbe Stunde, in der das Kombinationsspiel nicht nur flüssig, sondern schier selbstverständlich lief samt verdientem Führungstreffer durch Jule Brand (18.) –, so sehr wurde es nach dem Wechsel schwächer. Aus der Wahrnehmung, dass „wir gefühlt alles im Griff hatten“ (Innenverteidigerin Kathrin Hendrich), wurde das Bundestrainerin-Votum, dass „in der zweiten Halbzeit vieles nicht gestimmt hat“.

Dem 1:1-Ausgleichstreffer durch Sophia Smith (54.) ging eine Serie verlorener Zweikämpfe in und am Strafraum voraus. Beim postwendend folgenden nächsten Gegentor durch Mallory Pugh (56.) agierten Hendrich und Anyomi wenig zupackend. Dass es nach einem Fehlpass der erstmals seit drei Jahren wieder in den DFB-Kreis berufenen Carolin Simon nicht noch schlimmer kam, war der guten Reaktion von Torhüterin Almuth Schult zu verdanken (77.). Die langjährige Stammkeeperin sowie Ann-Katrin Berger, für die es nach überwundenem Schilddrüsenkrebs eine emotionale Rückkehr zwischen die Pfosten in der Nationalelf war, kamen je eine Halbzeit zum Einsatz.

Oberdorf im Krankenhaus

Was bleiben wird von den letzten beiden Auftritten des Länderspieljahres? Den Amerikanerinnen die erste Heimniederlage nach 71 unbesiegten Heimspielen in Serie zugefügt zu haben bedeutet eine reife Leistung. Die 20 Jahre alte Jule Brand hat den Siegtreffer am Donnerstag kunstvoll vorbereitet und den Führungstreffer am Sonntag gekonnt erzielt und überhaupt gezeigt, dass sie künftig eine prägende Spielerin im Frauenfußball hierzulande werden kann.

Deutlich schlechter wird die USA-Reise für Lena Oberdorf in Erinnerung bleiben. Die zentrale defensive Mittelfeldspielerin musste nach gut einer halben Stunde Spielzeit aufgrund einer Schulterverletzung ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. In Wolfsburg bangen sie jedenfalls um den Einsatz der im Sommer zur besten Nachwuchsspielerin der EM in England gewählten Oberdorf für die vor Weihnachten noch acht ausstehenden Spiele in Liga, Pokal und Champions League.

Welchen Einfluss die 20-Jährige in der defensiven Mittelfeldzentrale auf das deutsche Spiel hat, wurde erst in ihrer Abwesenheit besonders deutlich. Die Bundestrainerin sprach von einem „Bruch“ im Spiel, den das Ausscheiden Oberdorfs bedeutet habe. Was aber zunächst ihr Fazit des doppelten amerikanischen Härtetests für die Europameisterschaftszweiten nicht trüben konnte. „Großes Kompliment für dieses sehr abwechslungsreiche, intensive und auch erfolgreiche Jahr“, sagte Voss-Tecklenburg. „Ich bin optimistisch, was die Entwicklung Richtung WM im kommenden Sommer angeht.“