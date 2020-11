BVB-Nachwuchstalent Moukoko : Zum Geburtstag viel Glück

Mit einer Portion fröhlicher Selbstironie reagiert Youssoufa Moukoko auf einen der vielen Geburtstagsgrüße, die am Freitagmorgen auf Instagram aufploppen. Ein Kumpel gratuliert mit einem Bild, das den jungen Dortmunder Fußballprofi am Spielfeldrand auf einer Bank sitzend zeigt, „Bank leben ja“, antwortet Moukoko. Daneben setzt er eine lange Reihe Emojis, deren Augen vor lauter Lachen tränen. So lässt sich dieser Wendepunkt im Leben des wahrscheinlich größten Talents des deutschen Fußballs auch betrachten: Der Stürmer aus dem Nachwuchs des BVB ist nun 16 Jahre alt, fortan darf er für die Profis spielen, die an diesem Samstagabend bei Hertha BSC (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) antreten.

Zugleich wird Moukoko jedoch vom Superstar des Jugendfußballs zum Ergänzungsspieler, der erst mal hoffen muss, dass er zum jüngsten jemals in der Bundesliga eingesetzten Spieler wird. Schließlich heißt sein Konkurrent im Sturmzentrum Erling Haaland. Und prominente Kollegen wie Kapitän Marco Reus oder Julian Brandt, beide Nationalspieler, müssen derzeit um jede Einsatzminute kämpfen. Die Reise nach Berlin jedenfalls trat Moukoko an.