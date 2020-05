Fußball-Bundesliga : Zehn Corona-Fälle und ein Video

Der Countdown läuft, die Anspannung steigt: An diesem Mittwoch wird die im ganzen Land von hohen Erwartungen begleitete Zusammenkunft der Bundeskanzlerin mit den 16 Vertretern der Bundesländer auch über einen Neustart der Fußball-Bundesliga entscheiden. Im Mittelpunkt der politischen Diskussion steht in Sachen Bundesliga – rein sachlich – das Hygiene- und Sicherheitskonzept, das die Deutsche Fußball Liga (DFL) als Grundlage für ihren möglichen Neustart vorgelegt hat.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Politisch jedoch geht es vor allem um die Frage, ob der Profifußball innerhalb dieses von ihm geschaffenen Rahmens eine Sonderrolle in der Gesellschaft einnimmt – und ob diese gesellschaftspolitisch zu rechtfertigen wäre. Dem Anspruch des Profifußballs, einen verantwortungsvolle Rückkehr zum Spielbetrieb zu vollziehen, dürfte nun ein Video aus der Hertha-Kabine vermutlich schwer schaden, dass am Montag öffentlich wurde. Abstands- und Hygieneregeln werden dabei missachtet. Und es dürfte auch das Image von Fußballprofis befördern, die sich weiterhin in einer Sonderrolle fühlen. Die DFL hat das Verhalten im Video sofort als inakzeptabel getadelt.

Auch auf der Bundespressekonferenz wurde an diesem Montag die Spannweite der Debatte deutlich, die das gewünschte Comeback des Profifußball in Corona-Zeiten seit Wochen begleitet. Auf die Frage, ob das Wort von Horst Seehofer, der als Innenminister auch für den Sport zuständig ist, von diesem Wochenende weiterhin gelte, wonach ein Bundesligateam geschlossen in Quarantäne müsse, wenn ein einziger Spieler im Mannschaftstraining positiv auf Corona getestet werde, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums diese Haltung. Und er bekräftigte daraufhin die vierzehntägige Quarantäne als „politische Grundbedingung“ für betroffene Spieler. „Privilegien“, so Sprecher Steve Alter, könne es für Profis nicht geben. Die Entscheidung, welche Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen zu ergreifen sind, liegt allerdings nicht in der Entscheidungsgewalt des Innenministers. Darüber entscheiden Gesundheitsämter.

Beim 1. FC waren am Wochenende zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die drei Betroffenen mussten auf Anordnung des Gesundheitsamt in Quarantäne, nicht aber die gesamte Mannschaft. Am Montag hat eine zweite Analyserunde beim 1. FC Köln ausschließlich negative Ergebnisse hervorgebracht.

Damit hat das Hygienekonzept der DFL, zumindest nach Ansicht des deutschen Profifußballs, seinen ersten Stresstest bestanden. „Die in den vergangenen Tagen erfolgten Tests haben ihren Zweck erfüllt, für zusätzliche Sicherheit zu sorgen und so die Spieler bestmöglich vor Ansteckung im Mannschaftstraining oder Spielbetrieb zu schützen“, teilte die DFL mit. Bei insgesamt 1724 Testungen in den 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga seien insgesamt zehn Infektionen festgestellt worden, die allesamt den Gesundheitsämtern gemeldet worden seien. Die drei Infizierten in Köln waren symptomfrei.

„Die entsprechenden Maßnahmen, zum Beispiel die Isolation der betroffenen Personen inklusive Umfelddiagnostik, wurden durch die jeweiligen Klubs nach den Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden unmittelbar vorgenommen“, so die DFL. Der Verband rechnet auch in der zweiten Testphase vereinzelt mit weiteren positiven Tests. Der SC Paderborn wiederum gab nach ebenfalls ausschließlich negativen Ergebnissen bei der zweiten Testreihe seinen Einstiegs ins Mannschaftstraining am Montagnachmittag bekannt. Dafür benötigen die Klubs eine Genehmigung der örtlichen Behörden. In dieser Phase sind laut DFL nun fortan zwei Tests pro Woche in regelmäßigen Abständen vorgesehen.