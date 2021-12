Fußball-Bundesliga : BVB storniert alle Tickets

An diesem Donnerstag werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entscheiden, welche neuen Maßnahmen sie wegen der vielen Covid-19-Infektionen einleiten. Darunter werden auch Einschränkungen für den Profisport sein.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Die Ministerpräsidenten aus Bayern und Sachsen, Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU), fordern Fußballspiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. „Wenn Weihnachtsmärkte zu sind, ist es nicht stimmig, volle Stadien zu haben“, sagte Söder, der einen Ausschluss der Fans bis zum Jahresende vorschlagen will. Kretschmer, der in seinem Bundesland vor mehr als einer Woche sogenannte Geisterspiele angeordnet hat, sagte: „Man kann davon ausgehen, dass die Bundesliga ohne Zuschauer weiterspielen soll.“

Es gilt aber als eher unwahrscheinlich, dass diese Forderungen in allen Bundesländern umgesetzt werden. In einem ersten Regelkatalog, den die hessische Staatskanzlei veröffentlicht hat, sollen Sportveranstaltungen im Freien ab 3000 Plätzen auf 25 Prozent der Kapazität beschränkt werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte, dass man die Zuschauerkapazität in Stadien „deutlich reduzieren“ werde. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.

Am Tag vor der Bund-Länder-Konferenz hat Borussia Dortmund daher angekündigt, dass die 67.000 Tickets, die für das Bundesligaspiel am Samstag gegen den FC Bayern (18.30 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) verkauft worden sind, storniert werden. Das heißt aber nicht, dass das Duell ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden wird. Sobald eine Entscheidung für Nordrhein-Westfalen feststehe, werde es laut dem Verein einen neuen Vorverkauf geben.

„Die Bundesliga ist kein Pandemietreiber – das bestätigt Ihnen jedes Gesundheitsamt“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem „Sky“-Interview. „Man muss aber auch fairerweise sagen, dass wir der Pandemiesituation Tribut zollen müssen. Davon können wir uns nicht abkoppeln. Deutlich weniger Zuschauer – das nimmt ein bisschen das besondere Feeling. Aber es ist richtig und sachlich geboten.“

Und was ist mit dem Profisport, der in Hallen ausgetragen wird? In den Diskussionen der vergangenen Tage ist über ihn kaum gesprochen worden. In dem hessischen Regelkatalog steht, dass Veranstaltungen in Innenräumen ab 250 Personen einer Genehmigungspflicht durch die Gesundheitsämter unterliegen.