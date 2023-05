Aktualisiert am

Fußball-Betrug in Brasilien : Im Wettskandal beginnt das „Rattenrennen“

In Brasilien zeichnet sich einer der größten Wettskandale im Fußball ab. Die Justiz ermittelt gegen Spieler und Wettmafia, die ersten Profis sind schon gesperrt. Es geht um gekaufte Rote Karten und Elfmeter.

Noch liegt ein großer, dunkler Schleier über dem, was sich zu einem der größten Wettskandale im brasilianischen Fußball – und darüber hinaus – ausweiten könnte. Stimmen die Angaben brasilianischer Medien, dann ermittelt die Justiz derzeit gegen 35 Personen, darunter deutlich mehr als zwei Dutzend Spieler, denen zu Last gelegt wird, Fußballspiele zu manipulieren, um damit hohe Wettgewinne einzustreichen. Sie wurden bereits gesperrt.

Die Fäden der Ermittlungen laufen derzeit bei der Staatsanwaltschaft in der Provinzhauptstadt Gois zusammen. Dort glauben die Fahnder herausgefunden zu haben, wie das Betrugssystem organisiert wurde. So sollen die Drahtzieher um Bruno L. Spieler dafür gewonnen haben, zum Beispiel absichtlich in einem Spiel eine Gelbe oder Rote Karte, einen Elfmeter oder Auswechslungen provoziert zu haben, weil für eine richtige Wettprognose dieser Einzelereignisse hohe Summen kassiert werden können.