Acht Mal in den vergangenen 13 Jahren haben spanische Klubs die Europa League gewonnen, woraus sich mit guten Gründen eine gewisse Affinität dieser Fußballnation zu diesem Wettbewerb ableiten lässt. Ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo das Image des ehemaligen Uefa-Pokals jahrelang vom „Cup der Verlierer“-Etikett geprägt war, das Franz Beckenbauer dem Silberpokal einst anheftete. Vor dem Titelgewinn von Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr scheiterten reihenweise Bundesligavereine nach eher lustlosen Auftritten an eigentlich schwächer eingestuften Gegnern, mehrmals auch Bayer Leverkusen.

Vorbilder sind also Klubs wie der FC Sevilla, Atlético Madrid oder der FC Villareal. Es passt daher ganz gut, dass Bayer 04 nun mit einem Spanier auf der Trainerbank versucht, besser abzuschneiden als zuletzt. „Ich hoffe, dass Xabi Alonso den spanischen Erfolg in der Europa League überträgt“, hat Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes neulich gesagt.

In den Tagen vor dem Rückspiel des Duells an diesem Donnerstag (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL+) mit der AS Monaco sieht sich Alonso jedoch dem Vorwurf ausgesetzt, den Wunsch nach Europa-League-Erfolgen womöglich zu stark berücksichtigt zu haben. Nachdem die Werkself das Hinspiel in der vergangenen Woche vor heimischem Publikum 2:3 verloren hat, schonte der 41 Jahre alte Trainer in der Bundesliga einige seiner formstärksten Spieler, um in Monaco seine bestmögliche Mannschaft zur Verfügung zu haben.

Jeremie Frimpong und Piere Hincapie saßen ebenso auf der Bank wie Florian Wirtz und Patrick Schick, was zu einer weiteren 2:3-Niederlage in der BayArena führte. Diese beiden Rückschläge haben den Klub in eine neue Krise gestürzt, nachdem der Zusammenbruch des Herbstes, in deren Verlauf Alonsos Vorgänger Gerardo Seoane entlassen wurde, überwunden schien.

Leverkusen wieder in einer rasenden Abfahrt

Mit einem Sieg in Hoffenheim vor zwölf Tagen blickten die Leverkusener auf eine Regenerationsphase mit sechs Siegen aus acht Bundesligapartien zurück, der Anschluss an die Europapokal-Region der Tabelle war beinahe geschafft. Die „Achterbahnfahrt“ des Spätsommers und des Herbstes von der Trainer Xabi Alonso rückblickend spricht, schien gestoppt zu sein: „wir konnten das etwas kontrollieren, wurden stabil“, sagt der ehemalige Weltklassespieler.

Jetzt wurden sie doch wieder in eine rasende Abfahrt hineingestürzt, begünstigt durch krasse Fehlleistungen wie ein absurdes Eigentor von Torhüter Lukas Hradecky gegen die Monegassen und eine verrückte Serie verschossener Elfmeter: Sieben von acht Strafstößen wurden zuletzt vergeben. Bayer wankt, wackelt und sucht auch nach fast fünf Monaten mit Alonso nach einem ausgewogenen Spielstil.

In seinen ersten Wochen in Leverkusen entwickelte Alonso eine versierte Defensivstrategie, die Gegner kamen nur noch sehr selten zu Torgelegenheiten, allerdings auf Kosten der eigenen Angriffswucht. Das änderte sich nach der Winterpause, für einige Wochen schien das Team zurück auf dem Weg zu alter Stärke, inzwischen sagt Alonso jedoch: „Immer nur angreifen – das ist nicht Fußball.“

Damit erhält die lange Geschichte der Suche nach einer Leverkusener Identität ein neues Kapitel. Denn die Trainer der vergangenen zehn Jahre – Hyypiä, Lewandowski, Schmidt, Korkut Herrlich, Bosz, Wolf oder Seoane – verfolgten mitunter recht unterschiedliche und zum Teil gegensätzliche Konzepte. Zwar spielte der Klub bis auf wenige Ausnahmen in jeder Saison europäisch, aber ein scharfes Profil, das das Image vom etwas biederen Werksklub mit einer eher kleinen Fanbasis überstrahlt, entstand so nicht. Die Klubführung um die Geschäftsführer Rolfes und Fernando Carro würde das nach dem Ende der Ära des Rudi Völler als Gesicht des Klubs gerne ändern.

Künftig wolle Bayer Leverkusen spielen wie in den allerbesten Jahren: „zielstrebig nach vorne technisch, intelligent, mit guten jungen interessanten Spielern“, hat Rolfes einmal erläutert. Nach dem Hin und Her der vergangenen Wochen steht allerdings ein großes Fragezeichen hinter diesem Plan. Ein Kaderumbruch steht bevor, und die Zweifel an Alonso wachsen, auch wenn Rolfes sagt: „Das Training macht er richtig gut, da sieht man Xabis Qualität. Er agiert überaus aktiv, baut die Einheiten sehr systematisch auf, methodisch ist das auffallend gut und überzeugend.“

Aber einen funktionierenden Mittelweg zwischen Kontrolle und Risikobereitschaft hat Alonso bislang nicht gefunden. Bayer Leverkusen ist derzeit schwer berechenbar, was immerhin einen Vorteil hat: Wie auch im chaotischen Hinspiel bieten sich an der Côte d’Azur „alle Möglichkeiten“, sagt Rolfes, „es ist ein enges Ding, gegen eine gute Mannschaft. Aber da können wir auch gewinnen“.