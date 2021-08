Internationaler Fußball : Aufsteiger düpiert Arsenal, Dämpfer für Kovac

Aktualisiert am

In der französischen Ligue 1 läuft es für die AS Monaco mit Trainer Niko Kovac weiterhin nicht gut. Auch der FC Arsenal erlebt beim Auftakt der englischen Premier League einen Abend zum Vergessen.

Aufsteiger FC Brentford hat einen perfekten Start in seine Debütsaison in der englischen Premier League erwischt. Der Neuling bezwang am Freitagabend im Auftaktspiel der englischen Fußball-Meisterschaft den FC Arsenal mit 2:0 (1:0).

Sergi Canos brachte Brentford in der 22. Minute in Führung und durfte das erste Tor des Clubs im Oberhaus bejubeln. Christian Nörgaard machte in der 73. Minute alles klar.

Für Arsenal und Trainer Mikel Arteta lässt der Fehlstart eine weitere schwere Saison wie im Vorjahr befürchten, als die Londoner nur Achter wurden.

Nübel geschlagen, Volland vergibt

Trainer Niko Kovac und AS Monaco ist die Generalprobe für die Playoff-Spiele um den Champions-League-Einzug ebenfalls missraten. Der Vorjahresdritte der französischen Liga unterlag am Freitagabend mit 0:1 (0:1) beim FC Lorient und hat nach dem zweiten Spieltag nur einen Punkt auf dem Konto.

Der Nigerianer Terem Moffi erzielte per Elfmeter in der 31. Minute das Siegtor für die Gastgeber, als er Monacos Keeper Alexander Nübel bezwang. Kurz zuvor hatte der deutsche Nationalspieler Kevin Volland eine Großchance für die Monegassen vergeben.

Coach Kovac schonte Topstürmer Wissam Ben Yedder für das Hinspiel um den Platz in der Königsklasse gegen Schachtjor Donezk am Dienstag. Nach dem 1:1 gegen Nantes zum Saisonauftakt findet sich Monaco nun jedoch vorerst im Liga-Keller wieder.