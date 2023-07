Aktualisiert am

Um das Verbot der UEFA zu umgehen, versucht der russische Fußballverband zu tricksen und zu täuschen. Und integrierte so die Krim-Klubs in das russische Ligensystem. Die Ukraine reagiert besorgt.

Russland will auch den Fußball auf der Krim kontrollieren. Bild: picture alliance / Sergei Savostyanov/TASS

Der russische Fußballverein SKA Rostow, der aktuell in der vierten Liga spielt, hat unglückliche, aber abenteuerliche Tage hinter sich. Nicht nur ist der Saison-Auftakt von Rostow am Sonntag mit einer 1:3-Niederlage gegen Sewastopol auf der seit 2014 von Russland besetzten Krim-Halbinsel misslungen. Die Ausreise über die Krim-Brücke, die tief in der Nacht auf den Montag vermeintlich von ukrainischen Marinedrohnen angegriffen wurde, erwies sich als äußerst schwierig. Der Mannschaftsbus befand sich zwar 300 Meter vom eigentlichen Einschlagsort entfernt, dessen Windschutzscheibe zerbrach jedoch aufgrund der Druckwelle.

Die eigentliche Nachricht ist hier jedoch weder, dass Rostow mit seiner Reise auf das okkupierte Gebiet ukrainische Gesetze brach, noch, dass eine wichtige Route für die russische Kriegslogistik unter Beschuss durch die Ukrainer geraten kann. Denn seit dem Wochenende passiert etwas, was Russland direkt nach der Krim-Annexion 2014 noch nicht vollziehen konnte: Zwei Krim-Vereine, Sewastopol und Rubin Jalta, spielen nun in der russischen Liga. Schon vor neun Jahren gab es zwar einen gescheiterten Versuch: Drei Klubs waren damals vorerst in die dritthöchste Liga aufgenommen worden – allerdings nur um sie etwas später wieder auszuschließen und Ergebnisse der bis dahin ausgetragenen Spiele zu annullieren.