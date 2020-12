Aktualisiert am

Sorgen bei Arjen Robben : „Es läuft nicht so, wie ich will“

Eigentlich wollte der langjährige Bayern-Profi Arjen Robben in seiner Heimat ein glanzvolles Comeback geben. Doch beim FC Groningen ist der 36-Jährige wieder einmal verletzt – und für die Zukunft sieht es nicht gut aus.

Arjen Robben wird seinem Verein FC Groningen noch länger fehlen. Der 36 Jahre alte frühere Fußball-Profi des FC Bayern München hat noch immer Probleme mit der Wade und wird nach Angaben seines Klubs von diesem Freitag in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Es läuft noch nicht so, wie ich will“, wird der Mannschaftskapitän in der Mitteilung auf der Homepage seines Teams zitiert. Er habe in den vergangenen Monaten zwar hart gearbeitet, jedoch ohne den erwünschten Erfolg.

Robben war nach seinem Comeback im Sommer erst zweimal zum Einsatz gekommen und auch nie für die vollen 90 Minuten. Er hoffe, im neuen Jahr wieder mit dem Team auf dem Platz stehen zu können. „Aber ob das gelingt, kann ich noch nicht sagen.“ Nach zehn Spieltagen steht der FC Groningen in der Eredivisie mit 17 Punkten auf Platz acht.

Tabellenführer ist Champions-League-Teilnehmer Ajax Amsterdam mit derzeit 27 Punkten, gefolgt von der Überraschungsmannschaft Vitesse Arnheim (25) und PSV Eindhoven (23), wohin der frühere deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Mario Götze, in dieser Saison gewechselt ist. An diesem Sonntag (14.30 Uhr) trifft Groningen auf AZ Alkmaar, Eindhoven muss beim SC Heerenveen ran (16.45 Uhr).