Gefährliches Fußball-Geschäft : Die gnadenlose Geldmaschine

Vor einigen Wochen, die Bundesliga bog gerade auf die Zielgerade ihrer Saison ein, platzte Christian Streich der Kragen. Der Trainer des SC Freiburg, ohnehin eine Art emotionaler Seismograph für die Fehlentwicklungen des modernen Fußballgeschehens, richtete seinen Zorn auf ein Reizthema der Branche. „Absoluter Wahnsinn“, schimpfte Streich, sei inzwischen der Terminkalender im Profifußball, 60 bis 70 Pflichtspiele pro Saison für Nationalspieler einfach zu viel. Bei einem Profi wie Matthias Ginter, der im Sommer nun von Mönchengladbach zu seinen Freiburgern wechselt, habe man deshalb „gemerkt, dass er müde war“, fand er. „Wir müssen schauen, dass er wieder in die Frische kommt. Mental und körperlich.“

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Natürlich ist Streichs Feststellung nicht neu. Das Klagelied der Trainer von den übervollen Spielplänen und den dadurch ausgelaugten Topspielern ist längst eine vertraute Melodie – zumindest im Konzert der Großen. Nachzufragen etwa bei Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool in dieser Saison Finals in FA Cup, Ligapokal und Champions League erreichte, in der Liga bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft kämpfte und schon oft die Überlastung seiner Profis monierte.

Wer sich Ende April allerdings gefragt hatte, warum nun auch Streich schimpfte, dem dürfte spätestens in dieser Woche ein Licht aufgegangen sein. Die Bundesliga ist lange beendet, die Relegationen ausgespielt, Champions, Europa und Conference League haben genau wie der DFB-Pokal ihre Sieger gefunden, und die WM in Qatar wird erst im Winter ausgetragen. Der Ball aber rollt trotzdem einfach weiter. Dann eben in der Nations League. Vier Spiele bestreitet die deutsche Nationalmannschaft noch in diesen Tagen. Gegen Italien an diesem Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und bei RTL), England (7. Juni), Ungarn (11. Juni) und wieder Italien (14. Juni).

Die Situation ist im Grunde paradox: Seit Jahren sind sich Trainer, Spieler, Vereinsbosse und auch Fans überwiegend einig, dass die Termindichte im Profifußball ein kritisches Maß überschritten hat. Gehandelt wird trotzdem nicht. Erst in der vergangenen Woche veranstaltete die Internationale Spielergewerkschaft Fifpro in Paris einen Kongress unter dem Titel „Am Limit“, bei dem es um das Thema Überlastung im Profifußball ging. Sie veröffentlichte unter anderem die Ergebnisse einer Umfrage, wonach 88 Prozent der Trainer weltweit der Ansicht sind, dass Spieler nicht mehr als 55 Pflichtspiele pro Saison bestreiten sollten. 75 Prozent aller Spieler forderten mehr und längere Pausen.

Besserung ist nicht in Sicht

Superstar Kylian Mbappé schlug in einer Videobotschaft Alarm („Was zu viel ist, ist zu viel“). Manuel Neuer klang ähnlich („Ich glaube, dass das Programm einfach sehr, sehr voll ist“). Am vergangenen Samstagabend bestritten dann die Liverpooler Akteure Sadio Mané und Mohamed Salah im Champions-League-Finale ebenfalls in Paris ihr 70. Spiel in dieser Spielzeit. 85 wären für beide möglich gewesen, hätten sie nicht gelegentlich pausiert – und das alles noch ohne WM.

Besserung ist keineswegs in Sicht. Im Gegenteil: Gerade erst wurde eine grundlegende Reform der Champions League beschlossen. Von der Saison 2024/25 an spielt die Königsklasse eine Vorrunde mit einer Tabelle für alle nun 36 statt 32 Teilnehmer. Pro Mannschaft sollten zunächst zehn Spiele gegen zehn verschiedene Gegner ausgetragen werden. Im Nachgang wurde die Zahl dann zwar auf acht reduziert. Das sind jedoch immer noch zwei Partien mehr als im alten Modus. Dazu kommt eine weitere K.-o.-Phase vor dem Achtelfinale. Wer diese Entwicklung nun den andauernden Klagen aller Beteiligten gegenüberstellt, muss sich fragen, warum es trotz allem nicht gelingt, den Trend zu stoppen. Warum immer mehr Spieler immer mehr Spiele bestreiten.