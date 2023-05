Anfangs sieht alles nach einer alltäglichen Szene des Jugendfußballs aus: Der Schiedsrichter hat gerade das Kreispokal-Finale der C-Junioren zwischen dem FC Germania 1911 Enkheim und dem FC Kalbach abgepfiffen, die Enkheimer bejubeln ihren 2:0-Sieg mit gleichaltrigen Zuschauern auf dem Spielfeld.

Doch neben den Jugendlichen stürmt auch ein Vater aufs Spielfeld, brüllt den 15 Jahre alten Schiedsrichter an und droht damit, ihn zu köpfen. Der Referee weicht zurück, sein erst 16 Jahre alter Schiedsrichterassistent eilt ihm zur Hilfe und schickt den Vater vom Platz. Danach ziehen sich die Referees in die Kabine zurück.

Der Vorfall ereignete sich am vorvergangenen Wochenende – und ist nun zu einem größeren Thema in den (Sozialen) Medien geworden, weil die Schiedsrichter-Vereinigung Frankfurt ein Video auf der Plattform Instagram veröffentlicht hat. Sie schildert darüber hinaus, dass der Vater die Schiedsrichter schon das ganze Spiel über beleidigt habe. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung sowie Bedrohung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Gerade zum Saisonende, wenn entscheidende Spiele anstehen, würden sich die Vorfälle häufen, heißt es von der Schiedsrichter-Vereinigung Frankfurt. Seit Jahren erlebe man zudem eine Zunahme von Übergriffen auf Schiedsrichter. Im Jugendbereich seien die Täter zu 95 Prozent die Erziehungsberechtigten. „Viele Vereine übernehmen nicht genügend Verantwortung, um die Eltern auch mal in die Schranken zu weisen“, beklagt sich Florian Möller, Öffentlichkeitsbeauftragter der Schiedsrichter-Vereinigung Frankfurt.

Ein Grund für das Nachwuchsproblem

Angriffe wie dieser sind kein Einzelfall, sondern trauriger Alltag für Hobby-Schiedsrichter. Die Schiedsrichter-Vereinigung berichtet von diversen Fällen in der jüngeren Vergangenheit: Eine Woche vor der Attacke in Kalbach hatte ein C-Klasse-Spieler in Frankfurt einen Schiedsrichter zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Am vergangenen Wochenende wiederum musste eine Partie in der Kreisliga B Darmstadt abgebrochen werden, als ein Zuschauer einen Spieler niederschlug. Auch der Linienrichter aus dem Video wurde schon zuvor von vermeintlichen Fans attackiert, die ihn nach einer Partie bis in die U-Bahn verfolgten.

Als Konsequenz aus derlei Vorfällen empfiehlt die Schiedsrichter-Vereinigung ihren Mitgliedern nun, nur noch solche Partien zu bestreiten, bei denen Platzordner vor Ort seien. Zwar sind diese durch den Hessischen Fußball-Verband laut Satzung vorgeschrieben, oftmals seien die Vereine jedoch sehr lax bei der Umsetzung oder würden hierfür schlicht keine Personen finden. Dadurch sind auch junge Schiedsrichter den Übergriffen auf und neben dem Spielfeld oft schutzlos ausgeliefert, da viele Partien im Amateurbereich alleine gepfiffen werden müssen.

Möller erwartet sich von den zuständigen Gremien beim Hessischen Fußball-Verband nun feste Leitlinien, wie in Zukunft mit Beleidigungen durch Zuschauer umgegangen werden soll. Denn Übergriffe wie dieser sind auch ein Grund für das Nachwuchsproblem im Schiedsrichterwesen. Zumindest die jungen Schiedsrichter aus dem Video haben sich nicht einschüchtern lassen: Sie standen am vergangenen Wochenende wieder auf dem Platz.