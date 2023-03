Auch wenn ich schon länger nicht mehr Fußball spiele, so spiele ich doch mit dem Gedanken, mir ein paar krasse Fußballschuhe zu kaufen. Die stellen einfach etwas dar. Und man kann sie vielleicht auch zu anderen Gelegenheiten tragen. Bescheuerter als ein Speed 2.0 in fluoreszierendem Quietschgelb von Balenciaga kann’s auf jeden Fall nicht aussehen. Und der ist im Sneakermarkt ja eine große Nummer, mit 795 Euro zwar nicht ganz billig, aber doch immer noch ein Schnäppchen im Land der Sportschuhfetischisten.

Ein Paar der „Moon Shoes“ beispielsweise, in kleinster Auflage 1972 von Nike zusammengeschustert, kam 2019 bei Sotheby’s für 437.500 Dollar unter den Hammer. Es steht nun bei einem kanadischen Sammler in der Vitrine. Vielleicht läuft er manchmal auch eine Runde damit. Oder er trägt sie ab und zu in der Oper auf, das weiß keiner so genau. Leute, die Sportschuhe für 437.500 Dollar kaufen, sind verhaltenstechnisch grundsätzlich schwer einzuschätzen.

Nun, jedenfalls sind moderne Fußballschuhe nicht weniger auffällig als die Moon Shoes, aber doch deutlich günstiger. Was uns die sympathische Firma Nike und ihr Frontman Cristiano Ronaldo zur WM in Qatar andrehen wollten, ist mittlerweile im Internet dank einer Preisreduktion von 25 Prozent für schlappe 217,46 Euro zu beziehen. Damit liebäugele ich.

Darauf muss man erstmal kommen

Schon der Name macht etwas her. Stellen Sie sich vor, ich trage diese Schuhe und dem ahnungslosen Freund, der fragt: was ist das, antworte ich mit einem überlegenen Lächeln: Das ist ein Paar Nike Air Zoom Mercurial Superfly IX Elite CR7 FG Weiß Blau Gold F182. Ronaldos Signature Model wird der Freund kaum übertreffen können, wenn er nicht gerade in Moon Shoes daherkommt.

Selbst dann wären meine Air Zoom Mercurial Superfly IX Elite CR7 FG Weiß Blau Gold F182 seinem Schuhwerk optisch deutlich überlegen. Ihr Design nämlich ist, wie jeder Kenner sofort bemerkt, von Portugals berühmten Fliesen, den Azulejos, inspiriert. Ein bisschen Heimatflair für Ronaldo, eine kleine nationale Reminiszenz, eine tolle Idee aus dem Designstudio, muss man erst mal drauf kommen.

Nun kickt Ronaldo mittlerweile in Saudi-Arabien, vielleicht sind deshalb seine Fliesenschuhe im Sonderangebot. Vielleicht sind es Schuhe von gestern. Vielleicht sollte man das Design überarbeiten. Etwas Landestypisches aus der neuen Heimat Saudi-Arabien vielleicht. Stilisierte Hinrichtungsszenen beispielsweise. Würden mich persönlich jetzt nicht so ansprechen.

Ich könnte dann aber immer noch auf ein Schwestermodell ausweichen: den Nike Air Zoom Mercurial Superfly Elite 9 FG Mbappé Personal Edition in Rote Bete, Universitätsblau, lebendiges Lila, metallisches Gold. Darauf wird’s wohl hinauslaufen.