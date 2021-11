Führungskrise im Fußball-Bund : In den Fesseln der alten DFB-Welt

Der deutsche Fußball steht vor einer Zeitenwende. Zu Beginn des neuen Jahres wird sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit einer neuen Doppelspitze der schwierigsten Zeit stellen, die der Profifußball hierzulande wohl je erlebt hat. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wiederum wird im März 2022 seinen neuen Präsidenten wählen.

Doch im Gegensatz zur DFL ist dort bisher nicht in Ansätzen zu erkennen, wie sich der größte Verband der Welt personell und inhaltlich für eine Zukunft rüsten will, in der die Herausforderungen und Veränderungen größer und tiefgreifender kaum sein könnten: Corona und seine Folgen; die Rückkehr des deutschen Fußballs an die Weltspitze; das „Projekt Zukunft“ mit der neuen DFB-Akademie und der Frage, wie man in digitalen Zeiten die Jugend noch in Vereine locken kann. Und nicht zuletzt: das gesellschaftliche Großthema Geschlechtergerechtigkeit.