Bild: dpa

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg 1:2 n.V.

Vorjahresfinalist SC Freiburg hat einen frühen Pokal-K.o. nur mit Mühe abgewendet. Der Fußball-Bundesligist kam am Sonntag im Erstrundenspiel beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zu einem 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung und darf weiter vom erneuten Durchmarsch nach Berlin träumen. Roland Sallai in der 82. Minute und Ritsu Doan (111.) bewahrten den Europa-League-Teilnehmer mit ihren späten Toren vor dem drohenden Aus. Marlon Ritter (33.) hatte die Roten Teufel vor 38 317 Zuschauern mit einem Traumtor aus fast 50 Metern in Führung gebracht. (dpa)