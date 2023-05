Will mit Deutschland Titel gewinnen: Nationalspielerin Jule Brand Bild: picture alliance / Sven Simon

In zwei Monaten beginnt die Fußball-WM der Frauen, doch noch immer steht nicht fest, ob die Spiele im deutschen Fernsehen gezeigt werden. Die Verhandlungen und Diskussionen vor und hinter den Kulissen laufen auf Hochtouren. Doch für manche sind die Rollen bei der Auseinandersetzung zwischen dem Internationalen Fußball-Verband (FIFA) und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen längst klar verteilt: Der Bösewicht sitzt in Zürich, sein Name ist Giovanni Infantino, und seine Ziele sind Geld- und Machtvermehrung.

Man kann es ja kaum anders sagen: Einen dankbareren öffentlichen Gegner als den FIFA-Präsidenten, der für den eigenen Vorteil vor nichts zurückschreckt, gibt es selten. Innenministerin Nancy Faeser, die mit der Inkarnation des skrupellosen Fußballfunktionärs schon bei der Männer-Weltmeisterschaft in Qatar ihre Erfahrungen machte, hat diese Vorlage zuletzt schon genutzt. Die „Drohgebärden der FIFA“ hülfen niemandem, sagte Faeser mit Blick auf die verfahrene Rechte-Lage. Die WM der Frauen sei „ein Fußballfest für alle“, so die für den Sport zuständige Ministerin, und Millionen Deutsche wollten mitfiebern.