Aktualisiert am

Die Bundestrainerin hatte dem Bundeskanzler vor Anpfiff versprochen, dass er Tore sehen wird. Der Bundeskanzler hatte der Bundestrainerin versprochen, dass er „am Ball bleibt“ und sich weiter für Equal Pay einsetzen wird. Also dafür, dass der DFB Frauen und Männer für Turniererfolge gleich honoriert.

Für den EM-Titel im vorigen Jahr hätten die – im Finale knapp unterlegenen – deutschen Frauen 60.000 Euro je Spielerin bekommen, für die Männer waren bei EM und WM in den vergangenen beiden Jahren dagegen 400.000 Euro je Spieler ausgelobt worden.

Der Duisburger Dienstagabend vermochte aber auch des Kanzlers Phantasie auf der Tribüne nicht anzuregen, dass in diesem Sommer schon die gesamte Titelprämie fällig werden könnte. Genau fünf Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland musste Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht nur ihr Kanzler-Tore-Versprechen brechen, sondern auch erkennen, dass es im Zusammenspiel und auch auf dem Weg zu erhöhter taktischer Variabilität mehr als nur Konturen zu richten sind.

Probleme im Spielaufbau

Das 0:0 im Testspiel gegen Schweden bescherte der 55-Jährigen nur wenige freudvolle Momente. Zum Länderspielauftakt 2023 gegen einen athletisch stärker wirkenden und spielerisch nahezu ebenbürtigen Gegner war das deutsche Spiel sehr störanfällig. Es wirkte kaum eingespielt und in vielen Szenen tempoarm und unpräzise. Pässe ohne rechte Überzeugung und Laufwege ohne rechten Gewinn prägten den Auftritt.

Obwohl das Team seit dem heiteren EM-Sommer personell kaum verändert worden ist. Obwohl vor dem Spiel ein sechstägiges Trainingslager in Marbella stattfand. Und obwohl die Bundestrainerin gleich sechs Kräfte des VfL Wolfsburg, dem unwiderstehlich voranpreschenden Bundesliga-Souverän, in die Startelf beordert hatte. In der zweiten Halbzeit standen zeitweise gar acht Wolfsburgerinnen auf dem Platz.

Dass sich aber atmosphärisch vieles zum Guten bewegt hat im deutschen Frauenfußball, durften die Protagonisten nach Abpfiff wieder erleben. Nicht nur, dass knapp über 20.000 Zuschauer im Stadion neugierig auf diese Mannschaft waren. Auch nach dem Spiel war die Zuneigung des Publikums erheblich – die Schar der Autogramm- und Fotojäger war groß und der Applaus so herzlich, dass die Spielerinnen trotz des torlosen Remis noch eine Ehrenrunde drehten auf dem ramponierten Duisburger Grün.

„Mehr Kampf als Spiel“

Es sei „mehr ein Fußballkampf als ein Fußballspiel“ gewesen, sagte Voss-Tecklenburg nach dem Match in ihrer Heimatstadt. Dass ihre Mannschaft dies zugelassen hat gegen einen zugegeben guten Gegner, wird die Bundestrainerin noch eine Weile beschäftigen. Keine der ausprobierten taktischen Formationen stellte die Schwedinnen vor besondere Denksportaufgaben.

„Wir haben eine brutale Qualität im Kader und es braucht noch ein wenig Routine, um die einstudierten Dinge auf den Platz zu bekommen“, sagte Torhüterin Merle Frohms, die oftmals in Aktion war und einige Male in höchster Bedrängnis reflexhaft oder im Flug einschreiten musste.

Mehr zum Thema 1/

Im April steht ein letzter Lehrgang für die DFB-Frauen an, bevor sie dann erst wieder zur unmittelbaren WM-Vorbereitung zusammenkommen. Terminlich unbedrängt von den Pflichtaufgaben in den Turnier-Qualifikationen gegen schwächere Nationen soll es noch zwei Partien gegen Topgegner geben.

Die Rede ist aktuell von den Niederlanden und Brasilien. Nach dem unausgegoren Auftritt gegen Schweden, der vorrangig zu einem Härtetest für Robustheit und Physis geriet, soll dann auch das spielerische Vermögen wieder auf die Probe gestellt werden. Das würde die Bundestrainerin sicher auch dem Bundeskanzler versprechen.