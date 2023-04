Wenn es um die Vergabe des deutschen Meistertitels geht, können weder der 1. FC Köln noch die Frankfurter Eintracht für sich in Anspruch nehmen, in dieser Saison ein Wort mitzureden. Aber, was sie fußballerisch anzubieten haben, stieß dennoch auf ein Interesse, wie es zuvor in der Bundesliga der Frauen selbst bei Begegnungen der Spitzenteams nicht notiert worden war: 38.365 Besucherinnen und Besucher sahen im Stadion in Müngersdorf die Partie zwischen den Rheinländerinnen, die durch das 0:2 ihre Position im Kampf gegen den Abstieg verschlechterten und den Gegnerinnen aus Hessen, die durch den überzeugenden Erfolg der abermaligen Qualifikation für das europäische Geschäft einen weiteren Schritt näher kamen.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Die Rekordkulisse, die den bisherigen Zuschauer-Höchstwert vom September, als 23.500 Menschen verfolgten, wie die Eintracht den jetzigen Tabellenführer FC Bayern am Rande einer Niederlage hatte (0:0), um rund sechzig Prozent überstieg, verdeutlichte den wachsenden Publikumszuspruch, der von den EM-Erfolgen im vorigen Sommer ausgelöst wurde – und vom dem sich die Protagonistinnen weiteren Rückenwind versprechen, wenn es in knapp drei Monaten in Neuseeland und Australien bei den Weltmeisterschaften auch darum gehen wird, die eigene Reputation weiter zu steigern.

Laura Freigang in der Führungsrolle

Niko Arnautis, der Trainer der Frankfurterinnen, nannte die Rahmenbedingungen, in denen das Spiel über die Bühne ging, eine Atmosphäre, in der „man mit Flügeln Fußballspielen kann“. Sein Team erwies sich dabei als das reifere. Dem anfänglichen Druck, den die Kölnerinnen durch ein aggressives Angriffspressing erzeugten, entzog sich die Eintracht durch eine aufmerksame Zweikampfführung und schnelle Umschaltaktionen nach der Balleroberung. Nationalspielerin Laura Freigang übernahm dabei eine führende Rolle und bereitete Vorstöße mit Tempo vor, bei denen sie selbst den Abschluss suchte oder den Nebenleuten durch clevere Pässe Chancen eröffnete.

Der Karnevalsstimmung auf den Rängen tat auch der Frankfurter Führungstreffer keinen Abbruch: Barbara Dunst schloss aus 16 Metern mit einem satten Rechtsschuss unhaltbar für FC-Keeperin Manon Klett ab (15. Minute). Köln blieb danach die engagiertere Arbeitsgemeinschaft auf dem Rasen, doch ihre Attacken liefen durchweg ins Leere, weil die Eintracht konzentriert durch alle Reihen jedes Duell annahm: die Defensivleistung vor Torhüterin Stina Johannes ließ keine Zweifel an ihrer Qualität und ihren Absichten aufkommen.

Mehr zum Thema 1/

Lara Prasnikar gelang mit ihrem zehnten Saisontor die Entscheidung (78.). „Ich freue mich für die Spielerinnen, dass sie das erleben durften“, sagte die Frankfurter Sportdirektorin Katharina Kiel am Sonntag – und meinte damit gewiss Erlebnis wie Ergebnis gleichermaßen.