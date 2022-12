Eintrachts Nicole Anyomi : „Coole Socke“ auf der Suche

Wembley, Finale der Europameisterschaft gegen England, 87.000 Zuschauer, rund 18 Millionen Menschen schauen allein in Deutschland vor dem Fernseher zu. Nicole Anyomi ist dort angekommen, wofür ihr wenige Monate zuvor sogar die Fantasie fehlte: ganz oben.

Sie spielt auf der größten Bühne, die ihrem Sport je bereitet worden ist. Anyomi wird in der 67. Minute eingewechselt – nach Verlängerung geht das Endspiel 1:2 verloren. Sie spielt nicht schlecht – aber dass sie ihre enorme Dynamik und Physis, Schnelligkeit und Durchsetzungsstärke hätte einbringen können, kann man nicht sagen. Ihr Spiel wirkt häufig so, als ob sie all die spielerischen Waffen, die sie besitzt, nicht rechtzeitig sortiert bekommt. Als ob sie gar nicht recht weiß, wie gut sie in Wahrheit ist.